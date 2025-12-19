Avec 30 points en 17 matchs, l’ASSE affiche une moyenne de 1,76 point par match. Trop peu pour espérer remonter en Ligue 1 dès cette saison ?

L’objectif de l’ASSE est clairement esquissé : remonter en Ligue 1 dès la fin de la saison en cours. Mais à la mi-saison, les Verts sont-ils dans les clous au niveau statistique ? Avec 30 points engrangés en 17 matchs, ils affichent une moyenne de 1,76 point par rencontre, un rythme respectable mais clairement insuffisant pour viser une montée directe en Ligue 1 dès cette saison. En extrapolant cette cadence sur l’ensemble du championnat, les Stéphanois atteindraient environ 60 points, soit 6 à 10 unités de moins que le seuil nécessaire pour terminer dans le top 2 et assurer une promotion immédiate.

L’ASSE en retard sur les temps de passage en L2

Comme le rappelle Peuple Vert, la saison dernière, il avait fallu 66 points pour décrocher l’un des deux billets d’accession, avec le FC Lorient champion à 71 points et le Paris FC deuxième à 69, soulignant la difficulté d’une course à la montée qui ne laisse aucune marge d’erreur. Horneland et son staff devront donc désormais faire preuve de pragmatisme et de lucidité : les statistiques montrent que l’ASSE a globalement été solide, mais la régularité reste l’un des principaux enjeux pour les Verts. Si l’ASSE souhaite transformer cette saison en réussite, il faudra un sursaut collectif immédiat et une constance dans la performance jusqu’au terme de l’exercice.

Un dilemme difficile à trancher pour les Verts

Au-delà des chiffres, Horneland devra également gérer les aspects psychologiques et humains de son groupe. La pression de la montée peut peser lourd sur les joueurs, surtout ceux qui n’ont jamais connu une telle situation, et il faudra trouver le bon équilibre entre exigence et encouragement. Le staff technique devra aussi veiller à la gestion des rotations, notamment dans un calendrier où les blessures et les suspensions peuvent rapidement déséquilibrer l’équipe. Enfin, l’ASSE se retrouve face à un dilemme stratégique : continuer à bâtir sur le long terme tout en tentant de poursuivre leur stratégie liée au trading dictée par Kilmer Sports Ventures. À six mois du verdict de la saison, l’équilibre n’est pas encore assuré.