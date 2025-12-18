Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Alors que l’ASSE affiche publiquement une ligne ferme, le Paris FC n’a jamais vraiment lâché Lucas Stassin (21 ans) et prépare discrètement son retour à la charge pour l’attaquant belge.

Le Paris FC avance masqué. Officiellement, le club parisien aurait rangé le dossier Lucas Stassin dans un tiroir. En réalité, c’est tout l’inverse. Selon les informations de Média Foot, le PFC continue de travailler activement en coulisses pour tenter de convaincre l’ASSE de lâcher son joyau offensif, déjà ciblé lors de l’été 2025.

Un intérêt persistant malgré les refus de l’ASSE



À la recherche d’un attaquant capable d’incarner l’ambition de son nouveau projet, le Paris FC a rapidement identifié Stassin comme une cible prioritaire. Le club de la capitale a formulé plusieurs offres conséquentes, dépassant les 20 millions d’euros, sans jamais parvenir à faire plier les dirigeants stéphanois. À l’époque, l’ASSE avait fixé la barre très haut, réclamant jusqu’à 40 millions d’euros pour son buteur belge. Un montant jugé totalement déconnecté du marché par le Paris FC, qui n’a pourtant pas renoncé. Bien au contraire. Alors que Stassin s’apprête à retrouver la compétition en Ligue 2 ce week-end face à Bastia, les discussions se poursuivent en coulisses.

Le PFC séduit le joueur avant de s’attaquer à l’ASSE

La stratégie du Paris FC est désormais claire. Avant d’attaquer frontalement l’ASSE, le club parisien concentre ses efforts sur Lucas Stassin et son entourage. L’objectif est simple : obtenir un accord de principe du joueur afin de se retrouver en position de force au moment d’ouvrir de véritables négociations. Et sur ce point, le projet parisien semble séduire. Le discours, les ambitions sportives et la perspective de devenir la tête d’affiche d’un club en pleine ascension parlent au clan Stassin. Un feu vert du joueur pourrait clairement changer la donne.

Un bras de fer financier à venir au Mercato ?



Reste le plus compliqué : convaincre l’ASSE. Le Paris FC refuse catégoriquement de surpayer un joueur, aussi prometteur soit-il. Dans les bureaux parisiens, la valeur réelle de Lucas Stassin est estimée entre 20 et 25 millions d’euros, bien loin des exigences estivales des Verts. La question est désormais de savoir si l’ASSE acceptera de revoir ses prétentions à la baisse ou si elle choisira de conserver son attaquant pour continuer à bâtir autour de lui. Une chose est sûre, bro : le dossier est loin d’être refermé, et le Paris FC n’a clairement pas dit son dernier mot.