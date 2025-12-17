À LA UNE DU 17 DéC 2025
ASSE, FC Nantes Mercato : revirement de situation positif pour Enzo Bardeli ! 

Par Bastien Aubert - 17 Déc 2025, 12:45
Enzo Bardeli (Dunkerque)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Évoquée par la Voix du Nord, la prolongation d’Enzo Bardeli à Dunkerque n’est pas confirmée par L’Équipe.

Quel avenir pour Enzo Bardeli ? Courtisé par l’ASSE et plusieurs clubs de Ligue 1, dont le FC Nantes, celui qui s’est imposé comme un élément clé de Dunkerque continue d’enflammer la Ligue 2 cette saison. Son investissement quotidien et son leadership discret mais efficace en font un joueur très apprécié du staff et des supporters.

Rien n’est encore signé pour Bardeli 

Pour autant, le joueur reste conscient des opportunités qui pourraient s’offrir à lui dans l’élite. Selon L’Équipe, les discussions autour d’une prolongation avaient déjà été proches d’aboutir à l’automne, mais aucun accord officiel n’avait été signé, laissant planer le doute sur son avenir. Avec l’ouverture du mercato hivernal à l’horizon, les spéculations continuent de plus belle.

Dunkerque toujours déterminé à le prolonger 

Le quotidien sportif indique toutefois que rien n’est encore signé à l’instant T et même si La Voix du Nord a fait savoir hier que Dunkerque est toujours déterminé à conserver son milieu de terrain. En attendant, Bardeli continue de briller sur le terrain, affichant une régularité et une maturité qui confirment que, quelle que soit sa décision, il est prêt pour franchir un palier. Reste à savoir si ce palier se fera à Dunkerque ou sous les couleurs d’un autre club à l’affût.

