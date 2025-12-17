Lassés de voir l’ASSE ne pas tutoyer les sommets cette saison, Kilmer Sports Ventures serait enclin à recruter à tout de gras au mercato hivernal.

La patience a des limites, même pour un actionnaire discret. Lassés de voir l’ASSE piétiner et ne pas tutoyer les sommets cette saison, les dirigeants de Kilmer Sports Ventures auraient décidé de changer de braquet. Présent à Saint-Étienne ce week-end, Ivan Gazidis a parfaitement identifié le problème. Sans renforts majeurs, l’ASSE risque de regarder la montée directe s’éloigner dangereusement. Du côté de Kilmer Sports, il n’est tout simplement pas question d’envisager un autre scénario que celui d’un retour immédiat en Ligue 1. Résultat, Peuple Vert affirme que les propriétaires sont disposés à consentir des efforts financiers importants, bien supérieurs à ceux de nombreux concurrents directs dans la course à l’accession. Quatre recrues sont attendues dès janvier pour remodeler un effectif jugé insuffisant à l’heure actuelle.

4 renforts ciblés en janvier !

D’après le journaliste Thomas Delcourt, les dirigeants de l’ASSE ont déjà ciblé leurs priorités. Quatre postes sont clairement identifiés et la feuille de route est limpide. La priorité absolue sera le recrutement d’un milieu défensif. Pas un pari, pas un joueur en devenir, mais un élément de niveau Ligue 1. Et pour convaincre ce type de profil, l’ASSE sait qu’il faudra sortir le chéquier. « L’argent ne devrait pas être un frein », précise notre confrère, preuve que Kilmer Sports est prêt à assumer financièrement ses ambitions. Mais le chantier ne s’arrête pas là. Trois autres renforts sont également attendus : un latéral gauche pour sécuriser un couloir trop friable, un défenseur central afin d’apporter de la solidité et de l’expérience, ainsi qu’un milieu créatif capable de faire la différence dans les matches verrouillés, ceux qui font basculer une saison. Pour Enzo Bardeli, l’affaire s’annonce compliquée…

Stassin et Davitashvili conservés à tout prix ?

En revanche, aucun mouvement n’est prévu en attaque. Une position assumée par la direction, malgré l’intérêt de plusieurs clubs. Même en cas d’offres, il n’est toujours pas question de laisser filer Zuriko Davitashvili ou Lucas Stassin. Pour que l’ASSE change d’avis, il faudrait une proposition totalement hors normes. L’été dernier, le club a déjà montré sa fermeté en refusant les 29 millions d’euros proposés par le Paris FC. Cet hiver, l’ASSE s’avance donc avec une ambition clairement affichée et des moyens à la hauteur. Kilmer Sports ne veut plus attendre, ni bricoler. Le mercato de janvier s’annonce décisif, peut-être même fondateur pour la suite du projet.