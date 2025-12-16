À l’ASSE, Ivan Gazidis a fermé la porte à toute révolution immédiate concernant l’avenir d’Eirik Horneland.

Dans la foulée du nul arraché face à Bastia, le doute s’est installé à l’ASSE. Dès samedi soir, consultants et journalistes ont ouvertement questionné la légitimité d’Eirik Horneland sur le banc des Verts. Résultats en dents de scie, jeu parfois stéréotypé, choix tactiques contestés : tous les ingrédients étaient réunis pour relancer la rumeur d’un possible limogeage à l’approche de la trêve hivernale.

Gazidis maintient Horneland

Mais selon L’Équipe, il n’en sera rien. Pas de coup de balai, pas de changement d’entraîneur, pas de remise à plat immédiate. Du côté de la direction stéphanoise, la ligne est claire et assumée : Horneland a la confiance des dirigeants en place. Au centre de cette décision, un homme : Ivan Gazidis. Patron exécutif de l’ASSE et émissaire de Kilmer Sports, l’ancien dirigeant d’Arsenal ne compte pas se déjuger. En interne, la lecture est double. D’abord, les dirigeants estiment que la mission principale confiée au technicien norvégien n’est pas manquée. L’objectif fixé reste de faire de l’ASSE un candidat crédible à la remontée directe en Ligue 1, et le club considère toujours être dans la course.

Les supporters désabusés ?

Mais surtout, Gazidis assume pleinement son choix initial. C’est lui qui avait poussé pour l’arrivée d’Horneland, lui qui avait vanté son profil, sa méthode et sa vision à long terme. Revenir en arrière aujourd’hui serait reconnaître une erreur stratégique, d’autant plus que le Norvégien avait été recruté dans un contexte déjà fragile, avec la mission délicate de sauver le club, ce qu’il n’avait pas réussi à faire. Résultat : malgré les critiques, malgré l’impatience grandissante d’une partie des supporters, la direction campe sur ses positions. Les Verts continueront avec Horneland. Une décision qui oblige désormais tout le monde à regarder dans la même direction. Reste une inconnue majeure. Si la confiance est maintenue, l’entraîneur acceptera-t-il de se remettre en question ? Jusqu’ici, ses choix tactiques et ses principes de jeu ont peu évolué, malgré les signaux envoyés par le terrain. C’est désormais là que se situe le véritable enjeu de la seconde partie de saison. Les supporters de l’ASSE, toujours fidèles malgré les désillusions, devront prendre leur mal en patience.