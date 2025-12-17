À LA UNE DU 17 DéC 2025
ASSE, FC Nantes Mercato : nouveau coup de frein à la piste Bardeli (Dunkerque)

Par Raphaël Nouet - 17 Déc 2025, 06:00
Enzo Bardeli lors du match entre Dunkerque et l'ASSE.
Courtisé par l’ASSE et le FC Nantes, entre autres, le milieu offensif Enzo Bardelli ne devrait pas quitter Dunkerque cet hiver.

Epatant avec Dunkerque, avec qui il a inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives en 16 matches depuis le début de la saison, Enzo Bardeli a tapé dans l’œil de nombreux clubs. Dont l’AS Saint-Etienne et le FC Nantes. Mais d’après La Voix du Nord, le club maritime ne laisserait pas partir sa pépite cet hiver. « C’est le patron, un créateur qui ne rechigne pas aux missions obscures. Un joueur indispensable dont on se rendra encore plus compte de l’impact quand il ne sera plus là. Si la tendance n’est pas à un départ à Noël, le milieu s’envolera sous d’autres cieux, l’été prochain, terme de son contrat », peut-on lire dans le quotidien régional.

Horneland n’était pas chaud pour une arrivée cet hiver

Dunkerque, qui opère une sacrée remontée au classement, a encore l’espoir de décrocher sa promotion en Ligue 1, ce qui inciterait son joueur à prolonger. Sinon, il pourrait signer à l’AS Saint-Etienne, qui elle a de plus grandes chances de monter. Il y a quelques jours, Eirik Horneland avait déjà quelque peu torpillé la rumeur d’une arrivée dès janvier du milieu offensif : « Je ne pense pas qu’on recrutera au milieu. On a un gros effectif et les absences permettent aux jeunes d’avoir du temps de jeu, c’est important pour eux de prendre plus d’expérience. C’est comme ça qu’ils grandiront. Le Mercato peut permettre d’apporter plus de flexibilité à l’effectif, de le rééquilibrer. En défense peut-être. Mais au milieu et en attaque, l’effectif est déjà bien chargé, peut-être même un peu trop ».

Bardeli est également dans le viseur du FC Nantes. Mais, à son poste, les Canaris s’apprêtent à recruter Rémy Cabella. Et bien malin qui peut prédire dans quelle division ils évolueront la saison prochaine. S’ils descendent en Ligue 2, pas sûr du tout que le Dunkerquois accepte de signer chez eux…

