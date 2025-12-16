À LA UNE DU 16 DéC 2025
[11:30]OM Mercato : une terrible pression s’accentue pour Hojbjerg
[11:16]Revue de presse : Haise (OGC Nice) attend l’ASSE, Létang sème la terreur au LOSC, un départ inattendu à Rennes ?
[11:00]FC Nantes Mercato : après Cabella, deux autres renforts pour Kantari ! 
[10:40]OM, PSG, RC Lens, Stade Rennais, FC Nantes : révolution historique actée pour la diffusion de la Ligue 1 ! 
[10:28]OL : la réponse d’Aulas à Textor n’a pas traîné, elle est cinglante ! 
[10:04]OM : ça a chauffé entre Balerdi et De Zerbi ! 
[09:45]ASSE : Kilmer lâche la bride, Horneland reçoit le meilleur renfort du monde ce mardi ! 
[09:19]Revue de presse espagnole : Pérez attaque salement le FC Barcelone, Flick va révolutionner son onze !
[09:00]PSG : 3 bonnes nouvelles avant Flamengo ! 
[08:48]Stade Rennais Mercato : Abdelli peut attendre, Beye a fixé une urgence absolue en janvier 
ASSE : Kilmer lâche la bride, Horneland reçoit le meilleur renfort du monde ce mardi ! 

Par Bastien Aubert - 16 Déc 2025, 09:45
Eirik Horneland (ASSE)
Avant le déplacement piégeux à Nice dimanche pour les 32es de finale de la Coupe de France, l’ASSE s’apprête à vivre une dernière semaine de 2025 particulièrement dense, entre travail sportif, mobilisation populaire et ajustements internes autour d’Eirik Horneland.

Fragilisé sur le banc de l’ASSE avant même le triste match nul des Verts samedi contre Bastia à Geoffroy-Guichard (2-2), Eirik Horneland se sentira moins seul cette semaine. Selon Peuple Vert, le technicien norvégien va pouvoir compter sur du renfort dès ce mardi à L’Étrat. Une séance d’entraînement des professionnels sera en effet ouverte au public au Centre sportif Robert-Herbin à partir de 10h45. Un rendez-vous symbolique autant que stratégique. 

Les entraînements ouverts au public  

Dans un contexte où l’avenir d’Horneland a récemment été évoqué après des résultats en demi-teinte, cette ouverture traduit aussi la volonté du club de resserrer les liens avec ses supporters et d’afficher une forme de stabilité. Cette semaine ne se résume pas à un simple entraînement. L’ASSE a d’ailleurs décidé de transformer cette dernière ligne droite de l’année en temps fort institutionnel et populaire. Les supporters auront l’opportunité d’assister à plusieurs séances ouvertes, de visiter Geoffroy-Guichard et de suivre les tirages au sort des différentes compétitions nationales. 

Kilmer resserre les liens autour d’Horneland

Une manière claire d’impliquer l’environnement du club à l’approche d’un match couperet en Coupe de France. Sportivement, cette dynamique collective arrive à point nommé pour Horneland. Le coach norvégien sait que la Coupe peut servir de levier mental, mais aussi de révélateur pour un groupe encore en construction. En interne, la direction stéphanoise continue de lui afficher sa confiance. Cette semaine dense, rythmée et ouverte, ressemble aussi à un signal envoyé au vestiaire comme aux tribunes : l’ASSE avance, ensemble, sans rupture ni panique. 

