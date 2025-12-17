Un dossier brûlant s’ouvre déjà du côté de l’ASSE et risque de chambouler les plans du Stade Rennais en vue du prochain mercato hivernal.

Le départ quasi acté de Pierre Ekwah, qui refuse catégoriquement l’idée d’évoluer en Ligue 2, a laissé un vide béant à l’ASSE. Un manque que Kilmer Sports Ventures entend combler rapidement pour ne pas hypothéquer l’objectif numéro un de la saison : une remontée immédiate en Ligue 1. Dans cette optique, le site Jeunes Footeux affirme qu’un nom revient avec insistance dans les bureaux du Forez : Dion Lopy. À 23 ans, le milieu défensif sénégalais de l’UD Almería coche de nombreuses cases. Gros volume de jeu, impact physique, expérience en Ligue 1 avec le Stade de Reims et maturité malgré son jeune âge, Lopy apparaît comme un profil capable d’apporter une plus-value immédiate au groupe d’Eirik Horneland. Pour un club qui veut écraser la concurrence en Ligue 2, le choix est tout sauf anodin.

Lopy est aussi suivi par le Stade Rennais

Mais voilà, l’ASSE n’avance pas seule sur ce dossier. Comme déjà expliqué ces derniers jours sur notre site, le Stade Rennais s’est également positionné sur ce même Lopy ! Habib Beye cherche activement un milieu capable d’apporter densité et intensité pour accompagner Valentin Rongier et Mahdi Camara. Sur le papier, Rennes dispose d’atouts solides : la Ligue 1, une exposition européenne potentielle et une puissance financière supérieure. De quoi faire pencher la balance. Sauf que Kilmer Sports n’a visiblement aucune intention de laisser filer sa cible sans livrer bataille.

Kilmer veut enfin dicter sa loi au Mercato

Le propriétaire de l’ASSE a déjà montré lors du dernier mercato qu’il était prêt à investir lourdement pour atteindre ses objectifs. De son côté, Lopy est sous contrat jusqu’en 2029 avec Almería et valorisé à hauteur de 10 millions d’euros par le club espagnol, un montant élevé mais pas forcément dissuasif pour un projet axé sur une montée immédiate. À l’ASSE, on sait qu’un gros coup au milieu peut faire basculer une saison. Ce duel avec le Stade Rennais illustre d’ailleurs parfaitement le changement de dimension voulu par Kilmer : l’ASSE ne veut plus subir le marché, mais le provoquer, quitte à venir marcher sur les plates-bandes d’un club de Ligue 1.