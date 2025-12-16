Stade Rennais INFO BUT! Mercato : les 5 premiers noms sur la short-list hivernale d’Habib Beye

Selon nos informations, Habib Beye a déjà demandé aux recruteurs du Stade Rennais de creuser plusieurs pistes en vue du prochain mercato hivernal. Voici les cinq premières.

Himad Abdelli (Angers, 26 ans)

La rumeur a été éventée pas plus tard qu’hier et But Football Club est en mesure de la confirmer : le Stade Rennais suit bel et bien Himad Abdelli. Cet hiver, Habib Beye veut recruter en priorité un milieu au gros volume de jeu, fort au pressing et capable de casser les lignes. Djaoui Cissé, malgré son potentiel, reste trop irrégulier et fragile pour assumer ce rôle avec constance. L’Angevin de 26 ans, déjà très courtisé par ailleurs, a donc été listé en priorité devant d’autres profils comme Dion Lopy (Alméria, 23 ans).

Kévin Danois (Auxerre, 21 ans)

Dans la loique de Beye, voilà un autre profil qui correspondrait à ce que demande son projet de jeu : Kévin Danois (21 ans). Le milieu axial de l’AJ Auxerre surnage dans l’effectif icaunais et semble avoir encore progressé cette saison après s’être révélé aux yeux de la Ligue 1 ces derniers mois. La caisse physique et sa capacité à avancer avec le ballon sont autant d’atouts qui plaisent au coach du Stade Rennais mais il passe pour l’heure derrière Abdelli pour une question d’expérience. À noter que l’OL est aussi déjà venu aux renseignements.

Ilan Kebbal (Paris FC, 27 ans)

Ce n’est un secret pour personne : Ilan Kebbal intéresse fortement le Stade Rennais. Le profil a été validé en interne vue d’un potentiel remplacement de Ludovic Blas, qui ne sera pas retenu en janvier devant une offre satisfaisante. L’OM pourrait peut-être tirer les marrons du feu. Problème : le Paris FC n’a aucune envie de laisser filer son ailier droit cet hiver et le Marseillais de 27 ans a déjà clamé en public qu’il ne comptait pas lui faire faux bond en janvier.

Yann Gboho (Toulouse, 24 ans)

Forte tête du Toulouse FC, Yann Gboho intéresse le Stade Rennais depuis l’été dernier. Et les supporters seraient prêts à l’accueillir étant donné que l’ailier gauche est déjà passé au club entre 2018 et 2022. Puissant et capable de casser des lignes, le joueur de 24 ans pourrait incarner une autre forme de danger devant des blocs bas, face auxquels les Rouge et Noir butent la plupart de temps. Beye le sait mais ne sait pas si Gboho serait intéressé par un retour à la Piverdière.

Sidiki Chérif (Angers, 19 ans)

Avec son coéquipier Abdelli, c’est LE joueur dont le nom revient le plus autour du Stade Rennais. Et pour cause : si Breel Embolo est régulièrement défendu par son coach a sujet de son implication et du duo qu’il forme avec Esteban Lepaul, il n’est pas vu comme le « tueur de surface » tant espéré cet été. Si un départ de l’ancien Monégasque ne semble pas à l’ordre du jour vu sa présence dans la rotation opérée par Beye, le profil de Chérif fait saliver le SRFC. Un joueur puissant, capable de se procurer des occasions seul et de créer des brèches autour de lui qui fait le bonheur du SCO cette saison. À seulement 19 ans, il se dit également que le PSG garde aussi un œil sur sa progression.

Bastien AUBERT