Stade Rennais Mercato : Abdelli peut attendre, Beye a fixé une urgence absolue en janvier 

Himad Abdelli (26 ans) dans le viseur du Stade Rennais, le club breton doit impérativement dégraisser avant de penser à recruter au mercato hivernal.

Le Stade Rennais regarde bien le marché, mais pas n’importe comment. Si le nom d’Himad Abdelli circule avec insistance du côté de la Bretagne, la réalité est tout autre : avant de penser à recruter, Rennes doit d’abord dégraisser. Et pour Habib Beye, la priorité est claire. En interne, le discours est limpide.

Le Stade Rennais doit d’abord dégraisser

Le club breton traîne une masse salariale lourde, héritée des dernières saisons, et impossible d’envisager un vrai renforcement sans régler ce problème. Florent Gautreau, journaliste de RMC Sport et supporter assumé du SRFC, a parfaitement résumé la situation et les attentes autour du nouveau coach rennais. « Il faut faire sortir les gros salaires pour que ça valide le redressement de Beye sur cette première partie de saison, Beye aura les mains libres et il les aura si les gros salaires comme Blas et Fofana partent cet hiver », a-t-il expliqué sans détour à l’antenne de la radio sportive.

« Une dent contre Embolo »

Dans ce contexte, le dossier Abdelli apparaît presque secondaire. Le profil du milieu d’Angers plaît, notamment pour sa capacité à se projeter et à créer entre les lignes, mais le Stade Rennais ne pourra passer à l’action que si des départs significatifs sont actés. Le SRFC veut d’abord assainir avant de reconstruire, et Beye est aligné avec cette stratégie. Florent Gautreau a également pointé du doigt certains choix actuels dans l’effectif. « J’ai une dent contre Embolo mais je ne pense pas qu’il parte au vu de sa place dans la rotation », a-t-il glissé, illustrant le malaise autour de certains joueurs au salaire élevé mais à l’impact limité. Une situation qui freine clairement les ambitions du club sur le marché.

Des doutes sur Cissé ?

Enfin, le journaliste de RMC Sport a insisté sur un manque criant dans l’effectif du Stade Rennais, ce qui valserait par ricochet la piste Abdelli. « Il manque aussi à Rennes de la créativité au milieu, comme on a déjà eu à Rennes avec Majer. On peut penser que Cissé amène cela mais il y a des doutes pour l’instant, notamment au niveau de l’investissement. » Un constat partagé par de nombreux observateurs, qui voient dans ce secteur la vraie zone à renforcer… mais seulement après un sérieux coup de balai. Le message est donc passé.