Fortement critiqué en début de saison, Habib Beye a réussi à redresser la barre au Stade Rennais. Deux statistiques sont là pour montrer la qualité de son travail.

Avec cinq victoires lors des six dernières journées, le Stade Rennais a opéré un virage à 180 degrés par rapport à son début de saison très décevant. Les Rouge et Noir sont remontés à la 6e place du classement, à égalité de points (27) avec l’OL et avec quatre longueurs d’avance sur Strasbourg. Si le championnat s’arrêtait maintenant, ils seraient qualités pour la Ligue Conférence, soit l’objectif fixé par le club à l’intersaison. Très critiqué après l’entame ratée, Habib Beye a réussi à redresser la barre en faisant des choix forts au niveau des hommes (Fofana et Blas sur le banc).

51 points en 31 matches dirigés en 2025

Ouest-France, qui fait un bilan à mi-parcours, avance deux statistiques très flatteuses pour l’entraîneur rennais. La première, c’est que le SRFC n’a perdu que trois matches cette saison (Lorient à 9 contre 11, Nice et Paris). C’est autant que le leader lensois et un de plus seulement que l’intouchable PSG. Ce qui signifie que même s’ils n’ont pas toujours été à la hauteur dans le jeu, les Rennais restent une équipe très dure à battre. Preuve en est qu’à dix contre onze, ils ont vaincu l’OM (1-0) lors de la 1ère journée. Ou ont tenu tête au RC Lens (0-0) au Roazhon Park, même si les Sang et Or ont eu un expulsé d’entrée de jeu.

L’autre statistique, c’est que depuis son arrivée en janvier, Habib Beye a engrangé 51 points en 31 matches. Cela le situe dans la moyenne « très haute de ses prédécesseurs », selon Ouest-France. Avec 1,65 point engrangé en moyenne, le Stade Rennais terminerait l’actuelle saison avec 56 unités. L’an dernier, ça n’a pas suffit à envoyer une équipe en Europe mais les deux saisons précédentes, oui.