Le Stade Rennais a très mal débuté son derby face au SB29 mais, grâce à deux coups de pouce de Kenny Lala, il a pu renverser la vapeur en autant de minutes.

Pendant vingt grosses minutes, on a cru que le Stade Rennais était retombé dans ses travers du début de saison. On s’attendait à une réaction après la gifle endurée à Paris (0-5) il y a une semaine mais les Rouge et Noir se sont montrés apathiques. Les Brestois, qui ont fait preuve d’agressivité et d’une volonté constante de presser haut, ont bousculé les hommes d’Habib Beye, prenant l’avantage par Baldé à la 13e. Mais grâce à deux énormes erreurs de Lala, le SRFC a renversé la partie en soixante secondes, Lepaul égalisant à la 23e et Al-Taamari marquant dans la foulée (24e). A la 86e, Meïté a enfoncé le clou en reprenant un centre de la gauche de Merlin. Avec ces trois points le Stade Rennais se relance donc et confirme qu’il a bien chassé ses démons, même si sa copie a été loin d’être parfaite. Voici nos tops et nos flops.

Les tops : Al-Taamari doublement décisif… Lala aussi

Ce serait vachard de faire ça mais l’homme du match est incontestablement Kenny Lala. Le latéral droit brestois a offert deux passes décisives aux Rennais, qui étaient menés au score et qui ne donnaient pas la sensation de pouvoir revenir. A la 23e, il s’est emmêlé les pinceaux aux abords de sa surface, le ballon touchant sa jambe gauche alors qu’il voulait faire une passe à son gardien. Musa al-Taamari a récupéré l’offrande et servi en retrait Estéban Lepaul, qui a égalisé. Dans la foulée, encore sonné par son erreur, Lala a voulu donner en retrait à un partenaire mais sa passe était trop faible, al-Tamaari, encore lui, l’a interceptée et est allé donner l’avantage à son équipe.

En dehors de ces deux-là, peu de tops à retenir de cette rencontre. Les Rennais n’ont pas donné l’impression de disputer un derby ou de vouloir se racheter après leur prestation au Parc. On notera un bel arrêt de Brice Samba à la 76e et l’activité toujours aussi précieuse des trois milieux, Valentin Rongier, Djaoui Cissé et Mahdi Camara.

Les flops : Rouault ne rassure pas

Jérémy Jacquet suspendu suite à son expulsion à Paris, c’est Anthony Rouault qui le remplaçait ce soir dans l’axe. Et il n’a guère rassuré. Les Brestois ont beaucoup combiné dans des petits espaces, surtout en début de match, déstabilisant énormément l’arrière-garde rennaise. Rouault n’a alors pas aidé à calmer ses jeunes partenaires de l’axe, même si lui n’a que 24 ans.

A l’autre bout du terrain, Breel Embolo a été peu en vue, bien pris par la défense brestoise. Alors que Lepaul a multiplié les déplacements, les appels et vu ses efforts récompensés par son égalisation, l’ancien Monégasque a eu beaucoup plus de mal à être trouvé par ses partenaires. Le fait que Kader Meïté, qui l’a remplacé à la 79e, marque sept minutes plus tard, en dit long sur la qualité de sa prestation…