À LA UNE DU 12 DéC 2025
[19:00]Stade Rennais Mercato : le Real Madrid est passé à la vitesse supérieure pour Jacquet
[18:32]FC Barcelone Mercato : Flick pourrait s’offrir un titulaire référence à un prix ridicule !
[18:09]ASSE : un groupe décimé mais deux retours confirmés face à Bastia
[18:00]RC Lens Mercato : Machado inquiète déjà au FC Nantes !
[17:56]Real Madrid : le PSG vient d’infliger un nouvel énorme revers à Mbappé
[17:47]OL Mercato : Fonseca sort l’artillerie lourde, Endrick appelé de toute urgence
[17:32]OM : De Zerbi désabusé, l’AS Monaco lui offre un léger soulagement
[17:10]RC Lens : après Haidara, Sage s’est dégoté un nouveau renfort assez surprenant
[16:45]Real Madrid Mercato : Xabi Alonso en danger, un joueur clé pourrait tomber avec lui !
[16:27]PSG : Luis Enrique prépare un coup qui pourrait faire exploser le vestiaire parisien
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais Mercato : le Real Madrid est passé à la vitesse supérieure pour Jacquet

Par William Tertrin - 12 Déc 2025, 19:00
💬 Commenter
Jérémy Jacquet en action lors du match entre le Paris FC et le Stade Rennais.
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Face à une défense fragilisée et à de nombreuses incertitudes, le Real Madrid regarde vers l’avenir. La maison blanche vise désormais Jérémy Jacquet, jeune pilier du Stade Rennais, pour dynamiser sa ligne arrière lors du prochain mercato. Un intérêt qui témoigne de la volonté des dirigeants madrilènes d’injecter du sang neuf dans le secteur défensif, alors que de nombreux dossiers restent en suspens.

Le Real a envoyé ses émissaires

Agé de seulement 20 ans, Jérémy Jacquet ne cesse de s’affirmer comme l’un des jeunes défenseurs centraux les plus en vue de Ligue 1. Devenu titulaire indiscutable à Rennes, le Français impressionne par sa maturité et sa régularité. Sa stature physique – 1,90 m – lui confère une présence redoutable dans les duels aériens, mais aussi une aisance dans la relance et l’anticipation.

Selon le journaliste Matteo Moretto, le Real a même envoyé ses recruteurs à plusieurs reprises pour observer le défenseur central français. Rappelé de Clermont, où il évoluait en prêt, en début d’année, il est vite devenu incontournable dans le onze de Beye, avec 15 titularisations en autant de matchs de Ligue 1 cette saison.

Un renfort ciblé pour pallier les incertitudes défensives

Il faut dire que le Real Madrid traverse une phase charnière en défense. Antonio Rüdiger pourrait quitter le club dès ce mois de janvier, et le club doit composer avec les incertitudes entourant son avenir, ainsi que le départ programmé d’Alaba. Les blessures récurrentes et l’âge des cadres poussent la direction à explorer de nouvelles pistes. D’autres noms circulent, comme ceux d’Upamecano ou de Marc Guéhi, souvent préférés pour leur expérience et leur éventuelle disponibilité sans indemnité. Mais la trajectoire ascendante de Jacquet, alliée à sa capacité à s’imposer rapidement, séduit tout particulièrement la cellule sportive de la Casa Blanca.

Dans ce contexte, les récentes préoccupations autour d’une indisponibilité majeure d’Antonio Rüdiger au Real Madrid ont accéléré la réflexion sur un recrutement rapide au poste de central. Jacquet place donc son nom dans la short-list, alors que la situation de l’Allemand reste à clarifier.

Un transfert déjà sous haute tension

Si la valorisation de Jacquet (environ 12 millions d’euros) paraît abordable au regard de son potentiel, le dossier s’annonce pourtant complexe. Le défenseur vient de prolonger jusqu’en 2029 avec Rennes, renforçant la position de son club dans les négociations. Le Stade Rennais entend ainsi faire grimper les enchères, d’autant que la concurrence est rude : Paris, la Juventus et Leipzig gardent eux aussi un œil avisé sur la situation.

Le dénouement du dossier Jacquet dépendra fortement de l’évolution autour d’Antonio Rüdiger. Si l’Allemand venait à prolonger, la direction madrilène pourrait différer l’arrivée d’un nouveau patron défensif, à l’image de Jacquet, et ajuster sa stratégie sur plusieurs saisons.

Un impact attendu côté Santiago Bernabéu

L’arrivée potentielle de Jacquet à Madrid représenterait un tournant stratégique. À court terme, il viendrait renforcer une défense amoindrie et coûteuse en énergie, en apportant sa fraîcheur et son volume de jeu. Sur le moyen terme, Jacquet incarne la relève attendue par les supporters, capable de s’inscrire dans la durée avec un effectif jeune et compétitif.

Le Real Madrid veut éviter de subir à nouveau de longues absences de cadres défensifs ; miser sur un profil comme celui du Rennais, en pleine explosion, serait une manière de préparer l’avenir sans perdre de temps, tout en tenant compte des aléas liés au mercato et à la gestion contractuelle des cadres actuels.

À l’approche d’un été agité sur le marché, le club madrilène affine donc sa stratégie défensive. Que l’opération Jacquet se réalise ou non dès cette saison, cette piste met en lumière une priorité : assurer la solidité de la charnière centrale et se donner les moyens de viser plus haut, en anticipant le passage de témoin avec tact et ambition.

Real MadridStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Real Madrid, Stade Rennais