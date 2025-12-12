Stade Rennais Mercato : le Real Madrid est passé à la vitesse supérieure pour Jacquet

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Face à une défense fragilisée et à de nombreuses incertitudes, le Real Madrid regarde vers l’avenir. La maison blanche vise désormais Jérémy Jacquet, jeune pilier du Stade Rennais, pour dynamiser sa ligne arrière lors du prochain mercato. Un intérêt qui témoigne de la volonté des dirigeants madrilènes d’injecter du sang neuf dans le secteur défensif, alors que de nombreux dossiers restent en suspens.

Le Real a envoyé ses émissaires

Agé de seulement 20 ans, Jérémy Jacquet ne cesse de s’affirmer comme l’un des jeunes défenseurs centraux les plus en vue de Ligue 1. Devenu titulaire indiscutable à Rennes, le Français impressionne par sa maturité et sa régularité. Sa stature physique – 1,90 m – lui confère une présence redoutable dans les duels aériens, mais aussi une aisance dans la relance et l’anticipation.

Selon le journaliste Matteo Moretto, le Real a même envoyé ses recruteurs à plusieurs reprises pour observer le défenseur central français. Rappelé de Clermont, où il évoluait en prêt, en début d’année, il est vite devenu incontournable dans le onze de Beye, avec 15 titularisations en autant de matchs de Ligue 1 cette saison.

Un renfort ciblé pour pallier les incertitudes défensives

Il faut dire que le Real Madrid traverse une phase charnière en défense. Antonio Rüdiger pourrait quitter le club dès ce mois de janvier, et le club doit composer avec les incertitudes entourant son avenir, ainsi que le départ programmé d’Alaba. Les blessures récurrentes et l’âge des cadres poussent la direction à explorer de nouvelles pistes. D’autres noms circulent, comme ceux d’Upamecano ou de Marc Guéhi, souvent préférés pour leur expérience et leur éventuelle disponibilité sans indemnité. Mais la trajectoire ascendante de Jacquet, alliée à sa capacité à s’imposer rapidement, séduit tout particulièrement la cellule sportive de la Casa Blanca.

Dans ce contexte, les récentes préoccupations autour d’une indisponibilité majeure d’Antonio Rüdiger au Real Madrid ont accéléré la réflexion sur un recrutement rapide au poste de central. Jacquet place donc son nom dans la short-list, alors que la situation de l’Allemand reste à clarifier.

Un transfert déjà sous haute tension

Si la valorisation de Jacquet (environ 12 millions d’euros) paraît abordable au regard de son potentiel, le dossier s’annonce pourtant complexe. Le défenseur vient de prolonger jusqu’en 2029 avec Rennes, renforçant la position de son club dans les négociations. Le Stade Rennais entend ainsi faire grimper les enchères, d’autant que la concurrence est rude : Paris, la Juventus et Leipzig gardent eux aussi un œil avisé sur la situation.

Le dénouement du dossier Jacquet dépendra fortement de l’évolution autour d’Antonio Rüdiger. Si l’Allemand venait à prolonger, la direction madrilène pourrait différer l’arrivée d’un nouveau patron défensif, à l’image de Jacquet, et ajuster sa stratégie sur plusieurs saisons.

Un impact attendu côté Santiago Bernabéu

L’arrivée potentielle de Jacquet à Madrid représenterait un tournant stratégique. À court terme, il viendrait renforcer une défense amoindrie et coûteuse en énergie, en apportant sa fraîcheur et son volume de jeu. Sur le moyen terme, Jacquet incarne la relève attendue par les supporters, capable de s’inscrire dans la durée avec un effectif jeune et compétitif.

Le Real Madrid veut éviter de subir à nouveau de longues absences de cadres défensifs ; miser sur un profil comme celui du Rennais, en pleine explosion, serait une manière de préparer l’avenir sans perdre de temps, tout en tenant compte des aléas liés au mercato et à la gestion contractuelle des cadres actuels.

À l’approche d’un été agité sur le marché, le club madrilène affine donc sa stratégie défensive. Que l’opération Jacquet se réalise ou non dès cette saison, cette piste met en lumière une priorité : assurer la solidité de la charnière centrale et se donner les moyens de viser plus haut, en anticipant le passage de témoin avec tact et ambition.