Auteur de prestations impressionnantes en défense centrale depuis le début de la saison, Jérémy Jacquet est dans le viseur d’Arsenal. Le Stade Rennais pourrait le laisser partir l’été prochain…

Hier à Paris (1-0), Jérémy Jacquet a réalisé une très grosse performance sur la pelouse de Jean-Bouin. Depuis le début de la saison, le défenseur central de 20 ans évolue à un très haut niveau. Il a d’ailleurs été l’un des rares Rouge et Noir à échapper à la critique. Et cela n’a pas échappé à la cellule de recrutement d’Arsenal. Selon Fabrizio Romano, les leaders de la Premier League voulaient déjà le recruter cet été mais le Stade Rennais s’y était opposé.

Le Stade Rennais obligé de vendre l’été prochain ?

Mais le journaliste italien spécialisé dans les transferts annonce que la direction rennaise pourrait revoir sa position l’été prochain. En cas de très grosse offre d’Arsenal (ou d’un autre club), la porte pourrait s’ouvrir. C’est qu’après avoir beaucoup investi lors des derniers mercatos, le Stade Rennais aura besoin de vendre pour renflouer les caisses et financer sa prochaine campagne de recrutement. Surtout si l’Europe n’est pas au bout du chemin, ce qui se semble bien engagé malgré le redressement de la dernière semaine…

Chez les Gunners, Jérémy Jacquet retrouverait un compatriote, William Saliba, qui évolue au même poste que lui. Idéal pour poursuivre son apprentissage au plus haut niveau. Mais le Stade Rennais, lui, perdrait gros avec son départ…