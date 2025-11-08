Stade Rennais : la victoire à Paris a viré au cauchemar… à cause du FC Nantes

De retour de leur déplacement à Paris dans la nuit de vendredi à samedi, les supporters du Stade Rennais ont été pris pour cible par des ultras du FC Nantes.

La soirée aurait pu être parfaite, mais elle a mal tourné. Face au Paris FC vendredi soir au stade Jean-Bouin, les supporters du Stade Rennais se sont faits entendre au sein de leur parcage, et les joueurs le leur ont bien rendu en allant gagner 1-0 grâce à un but de Breel Embolo. Mais le retour a été beaucoup moins joyeux.

Six Nantais ont été interpellés

En effet, selon Ouest-France, à leur retour sur Rennes, les membres du Roazhon Celtic Kop (le principal groupe de supporters ultras du Stade Rennais) ont été attaqués par des ultras du FC Nantes, dans la nuit de ce vendredi à samedi, vers 4 h du matin.

Toujours selon nos confrères, la police a dû intervenir pour mettre fin aux violences et six Nantais ont été interpellés. Lors du derby aller en septembre dernier, les deux équipes s’étaient séparées sur un score nul (2-2), mais visiblement, les supporters nantais n’en avaient pas encore fini avec leurs rivaux rennais.