Stade Rennais : Beye tient un deuxième match référence
Stade Rennais : Beye tient un deuxième match référence

Habib Beye répondant aux questions de Ligue1+ avant le match PFC-Rennes.
Raphaël Nouet
8 novembre 2025

Après Strasbourg (4-1), Habib Beye avait parlé d’un match référence pour le Stade Rennais. Il en a eu un deuxième, hier, face au Paris FC (1-0).

Dimanche dernier, dans l’euphorie d’un match largement gagné face à l’une des meilleures équipes du championnat (Strasbourg, 4-1), Habib Beye avait parlé d’un match référence. Tout en précisant qu’un match référence, ça doit se rééditer. Car, effectivement, il y avait de quoi avoir des doutes après le large succès sur les Alsaciens : le Stade Rennais avait eu une réussite insolente alors que son adversaire, à l’inverse, avait tout manqué dans les deux surfaces. Et puis, depuis le début de la saison, autant les Rouge et Noir peuvent se transcender à domicile, autant ils passent souvent à côté à l’extérieur.

Pas génial, mais solide

Il fallait confirmation et on l’a eue, hier, au stade Jean-Bouin. Le Stade Rennais n’a pas été génial face au promu, loin de là. Mais il a été tout ce qu’on attend d’un candidat à l’Europe : solide quand il l’a fallu et décisif au bon moment. Cela s’est traduit par une capacité à souffrir quand l’équipe n’avait pas le ballon, par une bonne possession du ballon, de bonnes transitions et des actions parfois bien construites. Et enfin, il y a eu ces changements bien sentis, avec notamment l’entrée en jeu de Breel Embolo, qui a marqué l’unique but de la partie à neuf minutes de la fin.

Après quasiment un an de tâtonnement, Habib Beye voit que son travail porte ses fruits. Il lui a fallu sortir certains cadres du onze de départ (Fofana, Blas), changer certains de place (Merlin à droite hier) mais ses choix sont au final payant. Avec ces six points pris lors des deux derniers matches, il peut commencer à regarder vers le haut du tableau.

