FC Barcelone : Lamine Yamal a trouvé une nouvelle chérie, c’est une bombe !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Samba et Embolo décisif, Lepaul muselé, les notes du Stade Rennais face au PFC

La joie de Breel Embolo après son but contre le Paris FC.
Raphaël Nouet
7 novembre 2025

Cinq jours après son succès contre Strasbourg (4-1), le Stade Rennais a confirmé son renouveau en s’imposant sur la pelouse du Paris FC (1-0).

Ce choc des clubs des deux plus grandes fortunes de France était aussi une opposition entre deux clubs ayant connu un déclic le week-end dernier. Pour le Stade Rennais, c’était contre Strasbourg (4-1), pour le PFC à Monaco (1-0). En première période, ça ne s’est pas vu que ces deux formations jouaient libérées. Elles ont plutôt donné l’impression de ne pas vouloir encaisser le but qui aurait à nouveau torpillé leur confiance. Ça s’est décanté en seconde période mais, il y a eu des occasions de part et d’autre et c’est le Stade Rennais qui s’est montré le plus réaliste grâce à Breel Embolo, qui a trompé le gardien parisien d’une frappe croisée à la 81e.

Samba (6) : manque de se faire surprendre de 40m par Kebbal à la 22e. Une mauvaise passe pour Merlin à la 30e, qui offre un corner au PFC mais il se rachète dans la foulée en captant la tête de Mbow. Un superbe arrêt du pied à la 34e devant Lees-Melou, qui avait tiré de près. Sauve encore devant Krasso, qui s’était présenté seul face à lui. Un nouvel arrêt d’une main ferme sur un tir de Chergui à la 46e. Il aura fait bonne garde sur toutes les occasions parisiennes, hormis celles qui se sont terminées sur ses montants (Chergui, 65e , De Smet, 77e).

Jacquet (5) : enlève in extremis le ballon à Simon à la 29e, idem à la 62e devant Krasso. Il domine une nouvelle fois son adversaire ivoirien de la tête à la 71e. Solide tout au long de la rencontre et intéressant dans la relance.

Rouault (4) : lâche complètement le marquage sur Krasso à la 24e, heureusement l’Ivoirien perd l’équilibre au moment de servir Simon. Un super tacle à la 41e pour contrer un tir à bout portant de Lees-Melou. Il prend des risques dans ses relances, souvent perdants.

Brassier (4) : coupe de la tête un centre rennais dangereux à la 29e. Il avait un client dans son couloir avec Kebbal et n’a pris aucun risque. Son apport offensif a été inexistant et techniquement, c’est très moyen.

Merlin (5) : côté pile, il a été intéressant dans le couloir droit par ses centres rentrants. Côté face, il continue de ne pas regarder où il met le ballon, ce qui est quand même ennuyeux… Il aurait pu marquer le deuxième but dans les arrêts de jeu quand il est parti de sa moitié de terrain sur un contre et s’est présenté seul devant Nkambadio. Mais, après avoir vu qu’il ne pouvait passer le ballon à personne, il a tiré en force au-dessus…

Camara (6) : toujours aussi fort pour avaler les espaces devant lui, il a été à l’origine de deux grosses occasions rennaises en première période, avec percussion sur plusieurs mètres et dernière passe bien assurée. Son déboulé à la 60e dans la surface parisienne aurait mérité mieux qu’un corner.

Rongier (6) : en Ligue 1, il n’a pas beaucoup d’équivalent pour faciliter le jeu de son équipe, l’orienter et combler les brèches. Tellement précieux dans l’entrejeu !

Cissé (5) (Blas, 66e) : une ouverture précise dans la profondeur pour Al-Tamari à la 19e. Rebelote à la 23e, d’encore plus loin. Dans la foulée, son centre-tir ne surprend pas Nkambadio. Un bon coup franc à la 56e, que le gardien du PFC détourne difficilement. Blas, qui le remplace, se signale d’entrée par une volée contrée du gauche à l’abord de la surface. Il est bousculé au moment de récupérer et obtient un bon coup franc, qu’il tire au-dessus.

Al-Tamari (5) (Frankowski, 91e) : un bon centre en retrait à la 19e, que Nkambadio détourne difficilement. Se fait reprendre in extremis dans la surface parisienne à la 40e après un contre supersonique suite à un corner à l’autre bout du terrain.

Lepaul (4) (Fofana, 82e) : bien servi à la limite du hors-jeu à la 31e, il manque son contrôle, ce qui le prive d’un face-à-face avec le gardien parisien. Mais il a été bien pris par la défense parisienne et n’a donc pas connu une partie aussi heureuse que cinq jours plus tôt face à Strasbourg, contre qui il avait inscrit un triplé.

Meïté (5) (Embolo, 66e) : très intéressant dans son travail de harcèlement, il place une tête au-dessus à la 36e alors qu’il était en position idéale (mais il était hors-jeu). Se fait ceinturer dans la surface au moment de tirer à la 43e mais l’arbitre estime que c’est lui qui commet la première faute. Pas évident… Dans la minute qui suit, bien lancé par Camara, il voit Nkambadio s’opposer à sa frappe croisée. Remplacé par Embolo, qui a inscrit le but de la victoire à la 81e d’un tir croisé après avoir été trouvé dans la profondeur.

Ligue 1Paris FCStade Rennais
#A la une

Les plus lus

Lamine Yamal (FC Barcelone)
Compétitions...

FC Barcelone : Lamine Yamal a trouvé une nouvelle chérie, c’est une bombe !

Par Bastien Aubert
Real Madrid : Booba s’invite dans la polémique avec Orelsan et fracasse Mbappé
Liga...

Real Madrid : Booba s’invite dans la polémique avec Orelsan et fracasse Mbappé

Par William Tertrin
La joie de Breel Embolo après son but contre le Paris FC.
Ligue 1...

Samba et Embolo décisif, Lepaul muselé, les notes du Stade Rennais face au PFC

Par Raphaël Nouet
OM : un scandale éclate en interne à cause du PSG
Ligue 1...

OM : un scandale éclate en interne à cause du PSG

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Leca et Sage à l’origine d’une affaire en or insoupçonnée en Ligue 1
Mercato...

RC Lens Mercato : Leca et Sage à l’origine d’une affaire en or insoupçonnée en Ligue 1

Par William Tertrin
ASSE : Joshua Duffus a déjà acté un choix majeur pour son avenir
ASSE...

ASSE : Joshua Duffus a déjà acté un choix majeur pour son avenir

Par William Tertrin
LOSC : énorme coup dur, Genesio perd un taulier pour un bon bout de temps
Ligue 1...

LOSC : énorme coup dur, Genesio perd un taulier pour un bon bout de temps

Par William Tertrin
FC Nantes : une mauvaise nouvelle désormais officielle pour le choc face au Havre
FC Nantes...

FC Nantes : une mauvaise nouvelle désormais officielle pour le choc face au Havre

Par William Tertrin
Luis Castro avant le match entre le FC Nantes et le FC Metz.
FC Nantes...

FC Nantes : Castro n’est pas le seul Nantais à tacler les sifflets des supporters !

Par Bastien Aubert
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

OM Mercato : Fabrizio Romano porte le coup fatal dans le dossier Endrick (Real Madrid)

Par William Tertrin
Habib Beye en discussion avec son adjoint, Hervé Sekli, lors du match contre Strasbourg.
Ligue 1...

Paris FC – Stade Rennais : le onze de départ rouge et noir avec 2 changements par rapport à Strasbourg

Par Raphaël Nouet
PSG Mercato : un taulier du FC Barcelone espéré cet hiver, et ce n’est pas Eric Garcia !
FC Barcelone...

PSG Mercato : un taulier du FC Barcelone espéré cet hiver, et ce n’est pas Eric Garcia !

Par William Tertrin
Real Madrid : Mbappé rattrapé par la réalité après sa punchline sur Orelsan
Liga...

Real Madrid : Mbappé rattrapé par la réalité après sa punchline sur Orelsan

Par William Tertrin
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : le groupe pour Troyes est tombé, Horneland a fait des choix très forts en défense

Par William Tertrin
RC Lens : Thauvin se sert du LOSC pour mieux dézinguer son ancien club
Ligue 1...

RC Lens : Thauvin se sert du LOSC pour mieux dézinguer son ancien club

Par William Tertrin
Pierre Sage (RC Lens)
Ligue 1...

RC Lens : une absence très étonnante dans le groupe de Sage pour Monaco

Par William Tertrin
Mercato : l’attraction de l’été 2026 laissée entre les mains du Real Madrid et du PSG ?
Mercato...

Mercato : l’attraction de l’été 2026 laissée entre les mains du Real Madrid et du PSG ?

Par William Tertrin
Geronimo Rulli (OM)
Ligue des champions...

OM : après l’Atalanta, le PSG assène le coup de grâce aux Marseillais

Par Bastien Aubert
Philippe Montanier après la victoire du TFC en Coupe de France en 2023.
ASSE...

ASSE : pour ou contre Montanier pour l’après-Horneland ?

Par Raphaël Nouet
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : Beye peut trembler, Haise prêt à prendre les commandes ?

Par William Tertrin
Dayot Upamecano (Bayern)
Mercato...

PSG Mercato : un stylo et Paris boucle une prochaine recrue monstrueuse !

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage.
Ligue 1...

RC Lens Mercato : une recrue a débarqué presque par hasard

Par William Tertrin
Une sortie aérienne d'Anthony Lopes face au FC Metz.
FC Nantes...

FC Nantes : une pluie de bonnes nouvelles tombe avant Le Havre ! 

Par Bastien Aubert
OM : un membre du vestiaire a recadré tout Marseille !
Ligue 1...

OM : un membre du vestiaire a recadré tout Marseille !

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet