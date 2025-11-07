Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : Beye chiffonné avant le PFC

A l’occasion de la 12e journée de Ligue 1, deux rencontres feront l’objet d’une nouvelle expérience en France. Les arbitres des matchs Paris FC-Rennes et Lyon-PSG seront équipés d’une caméra. Une innovation qui chiffonne Habib Beye. « On a déjà plein d’outils aujourd’hui, de nombreuses caméras, même des gens qui sont capables de lire sur les lèvres, s’est amusé le coach breton en conférence de presse. La caméra apportera peut-être un plus. Il faut être facilitateur pour les arbitres, pour notre jeu, on a besoin des arbitres et ils ont besoin de nous. Cette caméra sera peut-être une logique supplémentaire d’information pour se rapprocher du téléspectateur, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif. »

Stade Brestois : Roy s’attend à un réveil de l’OM

En déplacement à Marseille ce samedi (17h), Éric Roy sera privé de Kamory Doumbia, pas suffisamment rétabli d’un coup pris en sélection. L’entraîneur du Stade Brestois s’attend à une possible réaction d’orgueil de l’OM après sa défaite (0-1) en Ligue des champions, mercredi contre l’Atalanta, à l’issue d’une fin de match animée. « Le scénario du dernier match va forcément leur donner un supplément d’âme pour effacer cette fin de match qui pourrait s’apparenter à de l’injustice et qu’ils auront envie d’effacer, a dit le technicien. À Marseille, on développe beaucoup le seul contre tous, c’est un des leviers qu’on essaie de faire jouer pour un peu mobiliser tout le monde. Je suis persuadé qu’il y aura de la motivation sur ce match. Moi, ce dont j’ai envie, c’est que mon équipe soit proactive, qu’on fasse un vrai match pour poser des problèmes à cette équipe. »

RC Lens : Sage savoure la prolongation de Bermont

De retour après le Mondial U20 disputé aux côtés de Fodé Sylla, Anthony Bermont a prolongé son contrat au RC Lens jusqu’en 2029. Pierre Sage voit loin pour le milieu de terrain des Sang et Or. « Sa prolongation, c’est une très bonne nouvelle pour lui et pour le club, a-t-il affirmé en conférence de presse. C’est une trajectoire bien maîtrisée jusqu’à présent. Il a performé ici, en équipe de jeunes, puis a réalisé un excellent prêt au FC Annecy. Désormais, il postule de plus en plus à intégrer l’équipe première. Lorsqu’il est parti au Mondial U20, l’idée était de lui offrir le temps de jeu qu’on ne pouvait pas lui donner ici. On l’a ensuite laissé digérer cette expérience. Maintenant, il a réintégré le groupe et va très prochainement repostuler. J’espère qu’il saura optimiser ses minutes en cette fin de saison. »

OGC Nice : Haise fracasse ses joueurs après Fribourg

C’est un Franck Haise remonté comme jamais qui s’est présenté aux médias après la nouvelle défaite de l’OGC Nice hier face à Gribourg (1-3) en Coupe d’Europe. La sixième en autant de matches européens cette saison. Ce qui a mis son entraîneur en rage, c’est la déliquescence de son équipe. « Depuis que je suis ici, je parle d’exigence, de travail au quotidien, a-t-il rappelé. On ne peut pas tomber dès qu’il y a un duel ! À l’entraînement, c’est pareil ! Arrêtez de tomber ! Oui, il y a des erreurs, il y en aura toujours, mais on en fait quoi de ces erreurs ? On rebondit ensemble ou pas ? On s’est sabordés. On doit être à 110 % tout le temps. On n’a pas de champions du monde ici. J’ai déjà tenu ce discours l’année dernière, et pourtant il y avait plus de force, plus de force physique, plus de caractère. Si vous n’en mettez pas plus, vous vous faites exploser. Ça nous est arrivé en treize minutes. Tant qu’on n’aura pas compris qu’il faut faire corps tout le temps, qu’il ne faut pas faire la gueule quand on sort, qu’il ne faut pas faire la gueule quand on est remplaçant… Montrez sur le terrain ! Il y en a qui le font. Mais ça doit être tout le temps. Ce n’est pas l’ego qui va vous faire courir. »

Si les reproches doivent être assez partagés entre ses joueurs, L’Équipes estime que Jeremie Boga ne doit pas être très loin des pics, pas plus que Jonathan Clauss, passé en quelques jours de capitaine à absent trop encombrant. « Je ne sais pas comment ça se passera dans les prochaines semaines ou les prochains mois, mais j’ai dit aux joueurs que même si on perd les trois prochains matches, sur le huitième, je mettrai la meilleure équipe du moment. Et puis si ça doit être plus dur le dimanche (en Championnat), ce sera encore plus dur. Parce que j’en ai ras le bol de perdre des matches », a conclu un Haise remonté comme jamais.

LOSC : la priorité du mercato est connue

Battu par l’Étoile Rouge de Belgrade hier en Ligue Europa (0-1), le LOSC est retombé dans ses travers et n’a pas pu compter sur un Berke Özer de gala dans les cages. Le gardien lillois, héros de la journée précédente en stoppant trois tentatives, a cette fois concédé un penalty très évitable qui a entraîné la défaite du LOSC. Je n’ai pas l’habitude de stigmatiser une erreur individuelle, ça peut arriver et il y avait moyen de faire mieux dans notre jeu offensif », a couvert Bruno Genesio en conférence de presse. Selon Mohamed Toubache-Ter, la priorité du mercato d’hiver est déjà connue : faire partir André Gomes.