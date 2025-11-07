Après la démonstration contre le RC Strasbourg (4-1), Habib Beye pourrait de nouveau bousculer son le de départ du Stade Rennais face au Paris FC en ouverture de la 12e journée de Ligue 1 (20h45).

Habib Beye continue de surprendre. Depuis son arrivée sur le banc du Stade Rennais, le technicien impose sa patte avec audace et fermeté. Ce soir (20h45) sur la pelouse du Paris FC, il devrait une nouvelle fois faire des choix forts dans sa composition d’équipe.

Selon L’Équipe, le duo Lepaul-Meïté devrait être reconduit pour débuter la rencontre, sauf surprise de dernière minute. Une continuité logique après leur belle prestation face au Racing, mais Beye prévient : « On est aussi analysés, donc il ne faudra pas non plus être figés dans ce qui a fonctionné. » Le message est clair : personne n’a de place garantie, même après une victoire éclatante.

Des surprises dans toutes les lignes ?

Derrière, la suspension d’Abdelhamid Aït-Boudlal rebat les cartes. Alidu Seidu ou Anthony Rouault pourraient en profiter pour retrouver du temps de jeu. Et en cas d’absence de Przemyslaw Frankowski, toujours incertain, Mousa Al-Tamari pourrait être repositionné piston droit, avec le retour attendu de Quentin Merlin sur le côté gauche.

Le coach du Stade Rennais n’oublie pas ses cadres laissés au repos lors du festival offensif de dimanche dernier. Embolo, Seko Fofana, Ludovic Blas ou encore Rouault pourraient revenir dans le groupe, prêts à s’accrocher à un élan collectif qu’il faut absolument entretenir. Le Stade Rennais, relancé et ambitieux, se rend donc à Paris avec l’intention de confirmer. Et avec un coach aussi imprévisible que déterminé, les surprises du onze de départ ne font que commencer…