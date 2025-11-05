Le nom du Stade Rennais est apparu dans l’actualité, et de façon positive, après la victoire du Bayern Munich au Parc des Princes hier soir face au PSG (2-1).

Quand on associe Stade Rennais et PSG, c’est généralement pour évoquer les deux grands représentants de la formation rouge et noir que sont Ousmane Dembélé et Désiré Doué, respectivement Ballon d’Or et Golden Boy 2025. Sauf qu’hier soir, au Parc des Princes, le premier est sorti en cours de première période en raison d’une gêne à un mollet alors que le second était dans les tribunes, suite à sa déchirure à une cuisse contractée six jours plus tôt à Lorient (1-1).

Le SRFC, équipe ayant le plus souvent battu le PSG version QSI

Alors pourquoi le nom du SRFC a-t-il été associé hier soir à la victoire du Bayern Munich sur le PSG (2-1). Tout simplement parce ça a été le 7e succès des Bavarois sur le club de la capitale depuis que QSI en a pris le contrôle. Ainsi, ils rejoignent le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais au rang des équipes ayant le plus souvent défait la danseuse des Qataris, qui s’est construit une grandeur à coups de milliards via des contrats sponsorings frauduleux.

Là où le Bayern fait fort, c’est qu’il a remporté sept victoires dix oppositions. Alors que Rennes a atteint ce total en 33 matches (37 pour l’OL). Mais qu’importe, il est toujours bon de savoir que les Rouge et Noir se sont régulièrement payés le scalp d’un club ayant sept à huit fois son budget !