Stade Rennais : sauvé, Beye a fait une nouvelle victime de taille au club !

Selon les dernières rumeurs, la large victoire du Stade Rennais contre le RC Strasbourg dimanche au Roazhon Park a conforté Habib Beye sur le banc mais fragilise Arnaud Pouille à la direction.

Le Stade Rennais respire. Dimanche, les Bretons ont largement dominé le RC Strasbourg au Roazhon Park (4-1). Une victoire collective qui offre un sursis à Habib Beye sur le banc, mais qui pourrait fragiliser Arnaud Pouille à la direction.

« La victoire de Rennes n’est pas une victoire en trompe l’œil et ce n’est pas le sujet des rennais si Strasbourg est passé à côté de son match. C’est la victoire d’un groupe qui se prend en main & d’une jeunesse. Cela demandera confirmation. Pouille va mal dodo », lance Mohamed Toubache-TER sur X.

Pouille plus que jamais sur la sellette ?

L’insider Jonathan, bien renseigné sur les arcanes du Stade Rennais, confirme : « Belle victoire collective rennaise. Première sous l’ère Beye. Cette victoire va faire mal à la tête à Pouille, plus que jamais sur la sellette. »

Le message est clair : Beye a peut-être trouvé la formule gagnante pour mobiliser ses joueurs et montrer que le Stade Rennais peut performer malgré les turbulences en interne. Pour Pouille, en revanche, la situation devient délicate. Prochain match ce vendredi : un déplacement périlleux sur la pelouse du Paris FC pour lancer la 12e journée de L1 (20h45).