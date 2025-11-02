L’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, était très satisfait de la large victoire de son équipe sur Strasbourg (4-1). Il n’a pas hésité à parler de match référence.

Après six matches sans victoire, le Stade Rennais s’est imposé au moment où on l’attendait le moins, face à Strasbourg (4-1), qui réalise un excellent début de saison. Les Rouge et Noir ont bénéficié d’une réussite totale, alors que leur adversaire, lui, a tout raté dans les deux surfaces. Mais cela n’empêche pas Habib Beye de célébrer ce succès comme il se doit et de parler de match référence, qu’il entend cependant rééditer vendredi prochain sur la pelouse du Paris FC.

« Les matchs références doivent être revus »

« On a fait des choses qui montrent où on veut aller, ce que l’on veut être en tant qu’équipe. Même après la défaite contre Nice, le message était très clair, on a fait des choix, recréé de la concurrence. J’ai eu une très belle réponse de mon groupe, hier à l’hôtel, aujourd’hui, pendant ce match. Nous avons vécu cette victoire tous ensemble, le Président l’avait dit. Les moteurs ce sont les joueurs, ils ont bâti quelque chose à Toulouse et se sont appuyés dessus. Il faudra mettre en difficulté le Paris FC. Dans le lexique, on appelle cela un match référence, les matchs références doivent être revus. »

Dans son discours d’après-match, Habib Beye a insisté sur le fait que l’osmose régnait au Stade Rennais, que ses dirigeants ainsi que ses joueurs étaient d’ailleurs lui.