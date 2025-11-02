Alors que son avenir semblait scellé après la défaite contre Nice dimanche dernier, Habib Beye est toujours en place au Stade Rennais. Un nouveau retournement de situation a lieu au Roazhon Park…

L’instabilité continue au Stade Rennais. Annoncé sur la sellette depuis plusieurs jours, Habib Beye a vu son fauteuil vaciller sérieusement après la défaite face à Nice (1-2). Quatre matches nuls consécutifs, des prestations en demi-teinte et un vestiaire en manque de repères : tout laissait penser que l’ancien coach du Red Star vivait ses dernières heures à la tête du SRFC.

Et pourtant, lundi, le couperet n’est pas tombé. La direction bretonne a préféré temporiser, accordant à Beye un sursis jusqu’au déplacement à Toulouse. Un match nul (2-2) plus encourageant, où les Rennais ont enfin montré un peu de caractère et de maîtrise. De quoi repousser l’échéance… au moins jusqu’à la réception de Strasbourg, qui pourrait être sa dernière chance.

Pas de plan B crédible pour l’après Beye ?

En coulisses, plusieurs noms avaient commencé à circuler pour préparer « l’après Beye ». Igor Tudor, Laurent Blanc et Patrick Vieira, libres, étaient évoqués mais selon les toutes dernières informations de L’Équipe, aucune démarche concrète n’a été entreprise par les dirigeants du Stade Rennais.

Autrement dit, le Stade Rennais n’a pas encore trouvé de plan B crédible. Le maintien de Beye apparaît donc autant comme un choix sportif que comme un constat d’impuissance. Une chose est sûre : face au RC Strasbourg (15h), le coach rennais joue gros. Une victoire et il pourrait inverser la dynamique. Une nouvelle contre-performance, et le dossier de sa succession pourrait, cette fois, s’ouvrir pour de bon…