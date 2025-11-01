À la veille de la réception capitale du RC Strasbourg au Roazhon Park (15h), la situation au Stade Rennais serait toujours aussi explosive autour d’Habib Beye.

Mohamed Toubache-Ter a fait des révélations qui risquent de faire du bruit au Stade Rennais. Dans un space organisé hier soir sur X, l’intéressé a expliqué qu’Habib Beye serait actuellement lâché par l’ensemble de ses joueurs.

Les tensions ne s’arrêtent pas là. Toujours d’après Toubache-Ter, les relations seraient exécrables entre les deux gardiens Brice Samba et Gauthier Gallon, rendant le travail de Beye encore plus compliqué. L’ambiance dans le vestiaire serait lourde, et les joueurs ne semblent plus suivre le discours de l’entraîneur.

Des désaccords entre les Pinault sur la gestion du SRFC ?

Sur le plan institutionnel, la situation serait tout aussi fragile. Beye ne bénéficierait pas du soutien de son président, et des désaccords profonds existeraient entre le père et le fils Pinault sur la ligne directrice du club. Un double désaveu qui fragilise l’entraîneur et alimente un climat de crise totale.

Entre tensions internes, désaccords familiaux au sommet du club et perte de confiance dans le vestiaire, Beye doit composer avec un environnement extrêmement compliqué. La question qui se pose désormais est simple : une victoire suffira-t-elle à enrayer cette spirale négative avant que la situation n’échappe totalement à tout contrôle ?