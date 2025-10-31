Habib Beye a pris une décision qui fait déjà parler au Stade Rennais : Ludovic Blas et Seko Fofana ne faisaient pas partie du groupe pour le match nul à Toulouse. Depuis, on en sait plus sur le sujet…

Le vestiaire du Stade Rennais est en ébullition. Mercredi, lors du 2-2 face à Toulouse, l’absence des deux cadres a surpris et crispé les joueurs. Habib Beye, interrogé sur ces choix après la rencontre, n’a pas tourné autour du pot : « S’il y avait quelque chose derrière, je vous le dirais. Ils seront dans la compétition pour être titulaires ou dans le groupe contre Strasbourg. Il faut être à 100 % à l’entraînement, dans son état d’esprit et son investissement. Il n’y a pas de statut. » Pour l’entraîneur rennais, chaque joueur doit donner le maximum, sans privilège ni considération de nom ou d’ancienneté.

Mais cette décision a eu un effet immédiat dans le vestiaire. Blas, leader technique de l’équipe, et Fofana, cadre aux côtés de Valentin Rongier, Brice Samba et Alidu Seidu, ont exprimé une forme de désabusé. Selon les informations de L’Équipe, des divergences existent depuis plusieurs semaines sur le positionnement sur le terrain, l’investissement en match et la gestion des remplacements. Les choix de Beye sont scrutés de près, et certains joueurs peinent à comprendre la logique de son management.

L’enjeu est double. D’une part, Beye veut maintenir la cohésion et l’adhésion de tout le groupe ; d’autre part, il doit gérer les tensions croissantes avec ses cadres, dont la réaction pourrait influencer le moral général. Le match contre le RC Strasbourg ce dimanche sera un vrai test : chaque décision tactique, chaque absence ou titularisation, sera observée et commentée, tant par les joueurs que par les supporters. Le climat s’annonce donc lourd. Si le Stade Rennais veut continuer à lutter pour ses objectifs cette saison, la manière dont Beye gère Blas, Fofana et le reste de l’équipe sera déterminante.