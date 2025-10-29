Le coach est plus que jamais sur la sellette, et son DG ne semble pas vraiment derrière lui…

Habib Beye est en sursis et selon plusieurs médias, il jouera sa tête ce soir à Toulouse. En conférence de presse, le technicien breton a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient : son avenir s’est joué à peu de chose ces derniers jours, après le revers face à Nice (1-2). « On ne va pas jouer un jeu de dupes. Vous avez tous vu les informations. Ça devait s’arrêter. Ça continue. Ça continue pour une raison très précise. Les dirigeants ont senti que j’ai l’énergie et les capacités pour faire gagner cette équipe. »

Le match à Toulouse s’annonce crucial, autant sur le plan sportif que pour l’avenir immédiat d’Habib Beye sur le banc rennais. Ce que vient confirmer une indiscrétion de Mohamed Toubache-Ter, qui révèle ce matin qu’Habib Beye avait demandé à Arnaud Pouille de l’accompagner en conférence de presse, mais qu’il a essauyé un refus poli. L’heure ne semble pas vraiment à la solidarité au SRFC…