ASSE INFO BUT! : Tanenbaum va lâcher ses autres clubs, Kilmer Sport prêt à frapper fort cet hiver !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Stade Rennais : Beye répond à l’annonce d’Arnaud Pouille et se justifie pour Fofana et Blas

Stade Rennais : Beye répond à l’annonce d’Arnaud Pouille et se justifie pour Fofana et Blas
William Tertrin
30 octobre 2025

Après le match nul du Stade Rennais à Toulouse, Habib Beye est revenu sur le soutien public d’Arnaud Pouille, son président.

Le Stade Rennais a une nouvelle fois laissé échapper une victoire qui lui tendait les bras. Mercredi soir, sur la pelouse du TFC, les hommes d’Habib Beye ont mené 2-0 avant d’être rejoints à 2-2, comme à Nantes et au Havre. Un scénario cruel, qui laisse un goût amer à l’entraîneur breton — toujours maintenu en poste.

Le soutien d’Arnaud Pouille

Au micro de Ligue 1 + après la rencontre, le président du SRFC, Arnaud Pouille, a confirmé que Beye restera bien sur le banc. Une marque de confiance que le technicien a saluée. « Oui, ça montre aussi le soutien et la force qu’il veut donner à ce staff, parce que je ne suis pas seul, et à ce groupe, a réagi Habib Beye. Il nous a dit : “Ne lâchez rien et soyons ensemble contre Strasbourg.” L’avantage, c’est que le match de Strasbourg va arriver très vite, il faut que l’on mette tous notre énergie sur ce match. »

Une frustration récurrente

Malgré ce soutien, le coach rennais ne cache pas sa frustration face à la répétition des mêmes erreurs. « Je vais être honnête, je n’ai jamais vécu ça en tant que joueur, et en tant qu’entraîneur non plus puisque j’ai une courte carrière, confie-t-il. Ce qui est dur, c’est que l’on a beau essayer de changer, de gérer le match différemment, je pense qu’il y a aujourd’hui un impact psychologique qui fait que cette situation a été vécue et revient. Ça devient presque comme un traumatisme qui les anime. »

Pour Beye, la clé réside dans la constance et la confiance. « Malheureusement, on n’arrive pas à maintenir le résultat mais il ne faut pas oublier que l’on peut mettre le troisième but. Ce soir, on a deux situations d’un contre un avec le gardien. Il faut continuer à mettre la même énergie. »

Malgré la déception, il préfère retenir les signaux positifs : « Dans la semaine que l’on a eue, avec ce qu’il s’est passé, mon équipe a montré beaucoup de stabilité dans le jeu. Quand je vois le deuxième but, sincèrement, c’est un but de grande qualité collective. On ne peut pas dissocier ce que l’on a vu sur ce but, par exemple, et ce que cette équipe sera capable de faire dans la durée lorsque le déclic positif interviendra. J’espère que ce sera dimanche, parce que c’est dur pour moi de les voir dans cette déception avec les efforts qu’ils fournissent. On a l’impression d’être très proche de ce que l’on veut être par moments. Mais malheureusement, ces traumatismes reviennent. »

Blas et Fofana écartés pour manque d’investissement

Interrogé sur l’absence de Ludovic Blas et Seko Fofana à Toulouse, le coach a justifié un choix fort. « Il n’y a rien de figé pour Seko et Ludo, ils reviendront à l’entraînement dès demain (jeudi) et sont dans la compétition pour être soit titulaires, soit dans le groupe contre Strasbourg. Mais je demande un investissement de tous les jours et je donne trop d’importance à l’entraînement pour en gâcher une seconde. »

L’ancien défenseur ne transige pas sur la rigueur : « Si vous n’êtes pas à 100 % dans l’état d’esprit et votre investissement, alors il y a 20 joueurs qui, eux, sont sûrement plus investis pour être ici aujourd’hui à Toulouse. Ceux qui ne sont pas là, c’est qu’ils ne le méritent pas. Il n’y a pas de statut et dans notre situation, on n’a pas le temps d’attendre que les joueurs nous donnent l’investissement qu’ils doivent nous donner à l’entraînement. On est des privilégiés, on fait un métier extraordinaire et il est hors de question de considérer que l’entraînement est un passe-temps ou quelque chose où l’on met 50 %. C’est quelque chose que j’aurais déjà pu faire avant. Là, on est arrivé à un moment clé où il fallait que tout le monde soit concerné et c’est ce que j’ai vu ce soir. »

Ligue 1Stade Rennais
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

ASSE INFO BUT! : Tanenbaum va lâcher ses autres clubs, Kilmer Sport prêt à frapper fort cet hiver !
ASSE...

ASSE INFO BUT! : Tanenbaum va lâcher ses autres clubs, Kilmer Sport prêt à frapper fort cet hiver !

Par Laurent Hess
OL Mercato : Michele Kang a vendu la mèche pour Endrick (Real Madrid)
Mercato...

OL Mercato : Michele Kang a vendu la mèche pour Endrick (Real Madrid)

Par William Tertrin
L’OM sort du silence après le malaise de Bilal Nadir face à Angers
Ligue 1...

L’OM sort du silence après le malaise de Bilal Nadir face à Angers

Par William Tertrin
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : les détails de l’incident qui a poussé Lamine Yamal à tout quitter

Par William Tertrin
Patrick Guillou soutient l'ASSE
ASSE...

ASSE : Patrick Guillou dévoile les secrets de la claque infligée à Pau

Par William Tertrin
PSG : plus dure est la rechute pour Désiré Doué
Ligue 1...

PSG : plus dure est la rechute pour Désiré Doué

Par William Tertrin
Stade Rennais : Beye répond à l’annonce d’Arnaud Pouille et se justifie pour Fofana et Blas
Ligue 1...

Stade Rennais : Beye répond à l’annonce d’Arnaud Pouille et se justifie pour Fofana et Blas

Par William Tertrin
FC Nantes – Monaco (3-5) : Castro désigne le meilleur joueur du match… et il est Nantais !
FC Nantes...

FC Nantes – Monaco (3-5) : Castro désigne le meilleur joueur du match… et il est Nantais !

Par William Tertrin
OM : De Zerbi a mis un gros coup de pression à ses joueurs après Angers
Ligue 1...

OM : De Zerbi a mis un gros coup de pression à ses joueurs après Angers

Par William Tertrin
RC Lens : Pierre Sage a vécu un match « atroce » à Metz
Ligue 1...

RC Lens : Pierre Sage a vécu un match « atroce » à Metz

Par William Tertrin
ASSE Mercato : un club de Bundesliga craque pour Boakye, Kilmer Sport fixe ses conditions !
ASSE...

ASSE Mercato : un club de Bundesliga craque pour Boakye, Kilmer Sport fixe ses conditions !

Par Laurent Hess
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : la carrière de Lamine Yamal est-elle en danger ? 

Par Bastien Aubert
Stade Rennais : Pouille fait une grande annonce sur l’avenir d’Habib Beye !
Ligue 1...

Stade Rennais : Pouille fait une grande annonce sur l’avenir d’Habib Beye !

Par Laurent Hess
FC Nantes – AS Monaco : les Canaris plombés par leur défense, Guirassy n’a pas suffi
AS Monaco...

FC Nantes – AS Monaco : les Canaris plombés par leur défense, Guirassy n’a pas suffi

Par Laurent Hess
OM : Robinio Vaz en cache misère, De Zerbi n’en sort pas grandi… les Tops et les Flops du match nul contre Angers
Angers SCO...

OM : Robinio Vaz en cache misère, De Zerbi n’en sort pas grandi… les Tops et les Flops du match nul contre Angers

Par Laurent Hess
Ligue 1 : l’OM et l’OL ont craqué complet !
Angers SCO...

Ligue 1 : l’OM et l’OL ont craqué complet !

Par Laurent Hess
ASSE : longtemps snobé, Cardona fait passer un message clair à Horneland
ASSE...

ASSE : longtemps snobé, Cardona fait passer un message clair à Horneland

Par Laurent Hess
Pedri lors d'un match amical du FC Barcelone cet été.
FC Barcelone...

FC Barcelone : coup dur confirmé pour Pedri !

Par Laurent Hess
RC Lens : les Sang et Or tombent de haut à Metz… les Tops et les Flops du match
FC Metz...

RC Lens : les Sang et Or tombent de haut à Metz… les Tops et les Flops du match

Par Laurent Hess
PSG : accroché à Lorient, Paris perd Doué
Ligue 1...

PSG : accroché à Lorient, Paris perd Doué

Par Laurent Hess
ASSE : les Verts ont la 3e meilleure attaque d’Europe !
ASSE...

ASSE : les Verts ont la 3e meilleure attaque d’Europe !

Par Laurent Hess
Les infos du jour : Endrick veut signer à l’OL, Laurent Blanc évoqué au Stade Rennais, Cardona et Duffus savourent le festival de l’ASSE
ASSE...

Les infos du jour : Endrick veut signer à l’OL, Laurent Blanc évoqué au Stade Rennais, Cardona et Duffus savourent le festival de l’ASSE

Par Laurent Hess
RC Lens : sanctionné par Sage, Sarr écarté à Metz
FC Metz...

RC Lens : sanctionné par Sage, Sarr écarté à Metz

Par Laurent Hess
Real Madrid Mercato : entre l’OM et l’OL, Endrick a fait son choix !
Liga...

Real Madrid Mercato : entre l’OM et l’OL, Endrick a fait son choix !

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet