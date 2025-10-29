Rennes a n’a pu faire mieux que match nul à Toulouse (2-2), après avoir mené 2-0…

En sursis après la défaite face à Nice, le week-end dernier, Habib Beye jouait sa place ce mercredi soir à Toulouse. Pour ce match couperet, l’ancien marseillais avait fait un choix fort en se privant de Seko Fofana et Ludovic Blas. Mais son équipe a encore déçu, rejointe au Stadium (2-2) après avoir mené 2-0. Tout s’est joué en deuxième mi-temps. Lepaul a ouvert le score en profitant d’une grossière erreur de Francis, et Al-Tamari a donné deux buts d’avance au SRFC. Mais dans la foulée, Cresswell a permis à Toulouse de refaire une partie de son handicap, et Donnum a égalisé sur penalty à cinq minutes de la fin de la rencontre.

Pouille annonce que Beye va rester

Ce match nul, vu le scenario, déjà vu à plusieurs reprises cette saison, a des airs de défaite. Mais il ne sonnera pas la fin de l’aventure de Beye sur le banc breton. En effet, au micro du diffuseur, Arnaud Pouille a confirmé Beye. « On a annoncé au groupe qu’on continuait tous ensemble, avec Habib. Tout le monde sait qu’il faut avancer, il faut des résultats. Il y a eu des moments de détresse mais il y a eu du contenu. On va essayer de trouver des solutions tous ensemble. »