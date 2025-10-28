En conférence de presse avant le déplacement à Toulouse, Habib Beye s’est exprimé sur ces dernières heures très mitigées le concernant.

Quelques jours après la deuxième défaite de la saison contre Nice, Habib Beye a tenu une conférence de presse marquante avant le déplacement du Stade Rennais à Toulouse. L’entraîneur breton, arrivé en janvier dernier sur le banc rouge et noir, a reconnu sans détour avoir été tout proche d’une éviction ces derniers jours, tout en réaffirmant sa détermination à redresser la situation.

« Le plus important, c’est le focus sur ce match à Toulouse. On a la chance de pouvoir remonter très, très vite à cheval et de gagner un match à Toulouse où ce sera un match difficile. »

« C’est un vrai bonheur d’être entraîneur au Stade Rennais »

Interrogé sur la possibilité d’un ultimatum avant ce déplacement capital, Beye a préféré tempérer : « Dans la situation dans laquelle nous sommes, oui, il faut gagner, mais dans le métier que nous faisons, un ultimatum, je ne le vois pas comme ça. On a la chance d’être avec les joueurs. La question (de mon licenciement) s’est posée par moment. Elle a été arrêtée. Aujourd’hui, des gens croient encore en ce qu’on veut faire au Stade Rennais. »

L’ancien entraîneur du Red Star, réputé pour son franc-parler, a ensuite tenu à exprimer toute sa gratitude envers son club et ses dirigeants, malgré la pression qui entoure son poste : « C’est un vrai bonheur d’être entraîneur au Stade Rennais. Un club formidable. J’ai la chance d’avoir un propriétaire qui est une personne extraordinaire. Il me l’a témoigné encore ce matin, ce soutien indéfectible depuis mon arrivée au club. »

Beye reconnaît avoir été sur la sellette

Enfin, Beye a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient : son avenir s’est joué à peu de chose ces derniers jours. « On ne va pas jouer un jeu de dupes. Vous avez tous vu les informations. Ça devait s’arrêter. Ça continue. Ça continue pour une raison très précise. Les dirigeants ont senti que j’ai l’énergie et les capacités pour faire gagner cette équipe demain. »

Sous tension, le Stade Rennais se déplace donc à Toulouse avec l’objectif impératif de relancer une dynamique et de conforter un entraîneur encore soutenu par sa direction. Le match s’annonce crucial, autant sur le plan sportif que pour l’avenir immédiat d’Habib Beye sur le banc rennais.