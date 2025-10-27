La direction a fixé ses attentes…

Des infos contradictoires viennent de sortir sur l’avenir d’Habib Beye. Selon Foot Mercato, l’avenir du technicien breton est scellé. « La messe est déjà dite : Habib Beye et Rennes, c’est terminé», révèle le média.

Beye en sursis

Mais L’Equipe, de son côté, croit savoir que Beye va rester, au moins jusqu’à mercredi soir. « La question du maintien en poste d’Habib Beye s’est clairement posée et elle a été tranchée ce lundi. Le coach rennais sera bien sur le banc à Toulouse, mercredi soir (21h05, 10e journée de L1), avec une obligation de résultat alors que le compte n’y est pas encore en termes de points et de contenu. » RMC confirme cette version et précise : « Suite à une discussion ce lundi avec ses dirigeants, l’ancien entraîneur du Red Star a obtenu un sursis et sera sur le banc rennais pour le déplacement à Toulouse, match pour lequel les attentes de sa direction lui ont été clairement signifiées. Mais lors de cet échange, Beye n’a pas été informé d’un départ dans l’immédiat, comme indiqué par L’Equipe. » Et RMC ajoute : « Le technicien garde plus que jamais une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et certains joueurs dont la voix porte ne seraient d’ailleurs pas contre un départ de l’ancien consultant de Canal+. » Après le déplacement à Toulouse, Rennes affrontera Strasbourg et ira sur la pelouse du Paris FC avant la prochaine trêve internationale du mois de novembre.