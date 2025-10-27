Les infos du jour : gros coup dur à l’OL, Beye (Rennes) à quitte ou double à Toulouse, une piste estivale refait surface à l’OM
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Stade Rennais : énorme imbroglio sur l’avenir d’Habib Beye !

Habib Beye (Stade Rennais)
Laurent Hess
27 octobre 2025

Des informations contradictoires circulent ce lundi autour du coach du SRFC…

Des infos contradictoires viennent de sortir sur l’avenir d’Habib Beye. Selon Foot Mercato, l’avenir du technicien breton est scellé. « La messe est déjà dite : Habib Beye et Rennes, c’est terminé. Selon nos informations, plusieurs pistes ont déjà été étudiés par les Rennais, dont celle menant à Philippe Clément, ex-entraîneur de l’AS Monaco et du Club Bruges », révèle en effet le média.

L’Equipe annonce que Beye sera sur le banc à Toulouse

Mais L’Equipe, de son côté, croit sa voir que Beye va rester. « La question du maintien en poste d’Habib Beye s’est clairement posée et elle a été tranchée ce lundi. Le coach rennais sera bien sur le banc à Toulouse, mercredi soir (21h05, 10e journée de L1), avec une obligation de résultat alors que le compte n’y est pas encore en termes de points et de contenu. » Difficile d’y voir clair, donc… A suivre !

Ligue 1Stade Rennais
#A la une#BANC DE TOUCHE

Les plus lus

Les infos du jour : gros coup dur à l’OL, Beye (Rennes) à quitte ou double à Toulouse, une piste estivale refait surface à l’OM
ASSE...

Les infos du jour : gros coup dur à l’OL, Beye (Rennes) à quitte ou double à Toulouse, une piste estivale refait surface à l’OM

Par Laurent Hess
Stade Rennais : un ultimatum fixé à Habib Beye, il va jouer sa tête contre Toulouse !
Ligue 1...

Stade Rennais : un ultimatum fixé à Habib Beye, il va jouer sa tête contre Toulouse !

Par Laurent Hess
Real Madrid : grosse sanction pour Vinicius ?
FC Barcelone...

Real Madrid : grosse sanction pour Vinicius ?

Par Laurent Hess
ASSE – Pau : Horneland a fait ses choix, deux retours et une bonne nouvelle
ASSE...

ASSE – Pau : Horneland a fait ses choix, deux retours et une bonne nouvelle

Par Laurent Hess
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : énorme imbroglio sur l’avenir d’Habib Beye !

Par Laurent Hess
Stade Rennais : le couperet proche de tomber pour Habib Beye ?
Ligue 1...

Stade Rennais : le couperet proche de tomber pour Habib Beye ?

Par Laurent Hess
FC Nantes : un Canari récompensé après le Paris FC, Luis Castro encore privé d’une recrue contre Monaco
AS Monaco...

FC Nantes : un Canari récompensé après le Paris FC, Luis Castro encore privé d’une recrue contre Monaco

Par Laurent Hess
OL : le verdict est tombé pour Fofana, il est terrible !
Ligue 1...

OL : le verdict est tombé pour Fofana, il est terrible !

Par Laurent Hess
OM Mercato : Dani Ceballos en route pour Marseille, le feuilleton de l’été rebondit !
Liga...

OM Mercato : Dani Ceballos en route pour Marseille, le feuilleton de l’été rebondit !

Par Laurent Hess
RC Lens : Pierre Sage annonce de bonnes nouvelles avant Metz, il glisse une info sur sa compo
FC Metz...

RC Lens : Pierre Sage annonce de bonnes nouvelles avant Metz, il glisse une info sur sa compo

Par Laurent Hess
OL : Textor veut s’offrir un nouveau club de Premier League avec un chèque XXL !
OL...

OL : Textor veut s’offrir un nouveau club de Premier League avec un chèque XXL !

Par Laurent Hess
Serie A : la Juventus remercie Tudor ! (officiel)
Juventus Turin...

Serie A : la Juventus remercie Tudor ! (officiel)

Par Laurent Hess
ASSE : Horneland fait passer un message aux supporters avant Pau et annonce une mauvaise nouvelle
ASSE...

ASSE : Horneland fait passer un message aux supporters avant Pau et annonce une mauvaise nouvelle

Par Laurent Hess
Real Madrid, FC Barcelone : Lamine Yamal prend cher après le Clasico !
FC Barcelone...

Real Madrid, FC Barcelone : Lamine Yamal prend cher après le Clasico !

Par Laurent Hess
Stade Rennais : Riolo défend Habib Beye en démontant Seko Fofana et Arnaud Pouille !
Ligue 1...

Stade Rennais : Riolo défend Habib Beye en démontant Seko Fofana et Arnaud Pouille !

Par Laurent Hess
Real Madrid, FC Barcelone : Vinicius s’est aussi embrouillé avec Lamine Yamal et Pedri !
FC Barcelone...

Real Madrid, FC Barcelone : Vinicius s’est aussi embrouillé avec Lamine Yamal et Pedri !

Par Laurent Hess
OL : vive inquiétude à Lyon pour Malick Fofana
Ligue 1...

OL : vive inquiétude à Lyon pour Malick Fofana

Par Laurent Hess
ASSE : Horneland bientôt lâché par Kilmer Sport ?
ASSE...

ASSE : Horneland bientôt lâché par Kilmer Sport ?

Par Laurent Hess
Stade Rennais : une stat terrible accable Habib Beye
Ligue 1...

Stade Rennais : une stat terrible accable Habib Beye

Par Laurent Hess
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, lors d'une conférence de presse.
Ligue 1...

OM : n’a-t-on pas vu l’OM un peu trop beau ?

Par Laurent Hess
RC Lens : et si un véritable match piège attendait les Sang et Or à Metz ?
Ligue 1...

RC Lens : et si un véritable match piège attendait les Sang et Or à Metz ?

Par William Tertrin
Eirik Horneland à l'ASSE
ASSE...

ASSE : Horneland va-t-il jouer sa peau contre Pau ?

Par Laurent Hess
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, au moment du coup d'envoi d'un match à Bollaert.
Mercato...

RC Lens Mercato : après Thauvin, les Sang et Or foncent sur un autre ancien de l’OM !

Par William Tertrin
Les Lyonnais ont retourné le RC Strasbourg ce dimanche.
Ligue 1...

L’OL bat Strasbourg mais perd Malick Fofana, les notes des Gones

Par Alexandre Corboz

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet