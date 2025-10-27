Des informations contradictoires circulent ce lundi autour du coach du SRFC…

Des infos contradictoires viennent de sortir sur l’avenir d’Habib Beye. Selon Foot Mercato, l’avenir du technicien breton est scellé. « La messe est déjà dite : Habib Beye et Rennes, c’est terminé. Selon nos informations, plusieurs pistes ont déjà été étudiés par les Rennais, dont celle menant à Philippe Clément, ex-entraîneur de l’AS Monaco et du Club Bruges », révèle en effet le média.

L’Equipe annonce que Beye sera sur le banc à Toulouse

Mais L’Equipe, de son côté, croit sa voir que Beye va rester. « La question du maintien en poste d’Habib Beye s’est clairement posée et elle a été tranchée ce lundi. Le coach rennais sera bien sur le banc à Toulouse, mercredi soir (21h05, 10e journée de L1), avec une obligation de résultat alors que le compte n’y est pas encore en termes de points et de contenu. » Difficile d’y voir clair, donc… A suivre !