Après une nouvelle défaite à domicile face à Nice (1-2), Habib Beye voit son avenir se compliquer. Pendant ce temps, Franck Haise, l’actuel coach du Gym, refait parler de lui et pourrait séduire le Stade Rennais si un changement de cap s’opère.

Le Stade Rennais traverse une zone de turbulences. Dimanche, lors de la défaite contre l’OGC Nice (1-2) au Roazhon Park, le club breton a encore montré des signes de fragilité. Et si Habib Beye bénéficie d’un sursis jusqu’au déplacement à Toulouse ce mercredi, son avenir reste incertain.

Sur Twitter, Mohamed Toubache-Ter n’a pas manqué de relancer le débat : « Arrête Momo, t’es dans le bashing… Pouille doit apprécier cette première période de Monsieur Haise ». Le message, posté en plein match, a immédiatement fait le buzz sur la twittosphère rennaise, qui y a vu un clin d’œil à un possible intérêt du SRFC pour Haise, actuellement à l’OGC Nice.

Haise, proche d’Arnaud Pouille, Seko Fofana et Brice Samba, pourrait représenter une option crédible pour le Stade Rennais. Dans les bureaux du club, plusieurs alternatives sont également étudiées au cas où Beye devait partir, parmi lesquelles Philippe Clement, Wilfried Nancy ou encore Laurent Blanc.

Le déplacement à Toulouse pourrait donc être déterminant. Le Stade Rennais doit rapidement décider s’il maintient sa confiance en Beye ou s’il lance la course pour un nouvel entraîneur capable de relancer l’équipe et de redonner des ambitions au club breton.