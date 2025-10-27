Selon certaines sources, il ne va pas résister à la dernière défaite du SRFC…

Après une nouvelle contre-performance, cette fois face à Nice (1-2), le Stade Rennais s’enfonce dans une période compliquée. Les supporters ont exprimé leur colère et la pression sur Habib Beye se faisait de plus en plus sentir. « On comprend la frustration. Elle est légitime. Ils sont supporters et ils ne sont pas contents de ce qu’ils voient. Mais je n’ai jamais douté de mon groupe », a déclaré Beye après la rencontre.

Clément en pole pour le remplacer

L’ancien marseillais restait déterminé sur son avenir : « Notre métier est lié à ça. Mais je suis certain d’être toujours motivé et passionné par ce que je fais. Je n’ai pas perdu ma détermination. Mon équipe l’a encore montré ce soir en deuxième mi-temps. » Mais selon Foot Mercato, l’avenir du technicien breton est scellé. « La messe est déjà dite : Habib Beye et Rennes, c’est terminé. Selon nos informations, plusieurs pistes ont déjà été étudiés par les Rennais, dont celle menant à Philippe Clément, ex-entraîneur de l’AS Monaco et du Club Bruges », révèle en effet le média. A suivre…