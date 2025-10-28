Stade Rennais : l’OM tend les bras à Beye, déjà 3 remplaçants en vue à Rennes ! 
Stade Rennais : l’OM tend les bras à Beye, déjà 3 remplaçants en vue à Rennes ! 

Habib Beye (Stade Rennais)
Bastien Aubert
28 octobre 2025

En sursis à Toulouse ce mercredi, Habib Beye se voit déjà à l’OM alors que la direction du Stade Rennais pense déjà à trois successeurs sur le banc de touche.

S’il veut rester en poste au Stade Rennais, Habib Beye n’a pas le choix : il doit s’imposer demain à Toulouse. L’Équipe affirme que le technicien de 48 ans a rencontré longuement hier après-midi son président Arnaud Pouille et le directeur sportif Loïc Désiré, qui décident en concertation avec le nouveau président du conseil d’administration, Guillaume Cerutti, et l’actionnaire, la famille Pinault.

Les échanges auraient duré près de deux heures. L’ancien défenseur ne se sent pas en bout de course et à court de solutions, bien déterminé à réussir au Stadium. Toulouse s’apparente donc à une dernière chance pour l’ex-coach du Red Star, un moment clé dans sa jeune carrière, avec une nécessité absolue de résultat avant la réception du RC Strasbourg dimanche. En clair, il lui faut s’imposer demain pour espérer poursuivre l’aventure, sans quoi Rennes, 10e de Ligue 1, approfondira une quête d’alternative, alors que le revers de Nice suivait déjà quatre nuls en forme d’échec.

Selon Transfer Radar, trois options sont déjà étudiées : Philippe Clement plaît beaucoup aux dirigeants tout comme Wilfried Nancy et Laurent Blanc. Un temps cité, Thiago Motta semble partir de plus loin. Du côté de Beye, Ronald Zubar a expliqué à Football Club de Marseillequ’il verrait son ami prendre les commandes de lOM tôt ou tard : « Habib, il a eu sa chance, mais il a dû attendre pas mal d’années. En tant que coach, on le découvre. Maintenant, en Ligue 1, il a bien débuté, là, c’est un peu plus compliqué. C’est un garçon qui est brillant. Je le vois comme futur coach de l’OM ? Oui. Pour moi, il a cette carrure, il en est capable. »

