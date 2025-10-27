Et c’est reparti…

Dani Ceballos était sur le point de rejoindre l’OM cet été. Mais alors que tout semblait ficelé pour une arrivée, le milieu du Real Madrid avait finalement préféré rester au Real tout en tenant à s’excuser personnellement envers Roberto De Zerbi et le remercier pour les efforts déployés afin de le recruter à Marseille.

Ceballos à nouveau annoncé à l’OM

Depuis, Ceballos est en manque de temps de jeu chez les Merengues (8 apparitions, 327 minutes cette saison), si bien que l’international espagnol de 29 ans cherche à rebondir. Et selon Fichajes, le Real Madrid envisagerait de prêter le joueur à l’OM avec option d’achat obligatoire de 7,5 M€, assortie de 500 000 euros de bonus. Le Real Madrid conserverait par ailleurs 5 % sur une future revente. Une information à prendre avec des pincettes. A suivre…