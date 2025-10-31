En conférence de presse avant le match entre le Stade Rennais et Strasbourg, Habib Beye a une nouvelle fois évoqué son avenir brûlant, mais également les cas Blas et Fofana.

Le climat autour du Stade Rennais a été pour le moins électrique ces derniers jours. Mis sur la sellette après une série de résultats décevants et des tensions internes, Habib Beye a finalement été confirmé par Arnaud Pouille, son président. Le coach rennais était présent en conférence de presse avant le match contre Strasbourg, et a une fois de plus évoqué son avenir.

Habib Beye reste concentré sur sa mission

« Beaucoup de personnes dans le monde du foot se posent cette question à ma place, donc je n’ai pas à me la poser ! On a travaillé sur la gestion de ce bloc de quatre matches. Ce match est très important sur le plan comptable et dans ce switch positif que l’on peut vivre en battant une très grosse équipe de cette Ligue 1… »

Malgré les rumeurs et les bruits de couloir, le coach du SRFC affirme rester concentré sur sa mission et sur ses joueurs. « Ce qui se dit autour ne m’inspire rien. Je reste sur ce qu’a dit le président après Toulouse. Je ramène toujours ça au terrain, à l’énergie que l’on doit mettre au moteur. Et le moteur, ce sont toujours les joueurs. »

« Je n’entraîne pas pour motiver des joueurs à jouer au football »

Autre sujet abordé, et pas des moindres : la mise à l’écart de Ludovic Blas et Seko Fofana à Toulouse. Beye a clarifié leur situation : « Il n’y a pas à les « réintégrer », puisqu’ils ont continué de s’entraîner avec le groupe. Ils n’étaient juste pas là pour le match contre Toulouse et j’ai expliqué pourquoi. Là ils étaient présents à l’entraînement, tout le monde s’est bien entraîné, il y a encore la séance de demain où il faudra être compétitif et le plus investi possible, et on prendra des décisions à ce moment-là. »

Fidèle à son exigence, l’entraîneur rennais assume ses choix : « Je suis le garant de l’exigence qu’on doit avoir au Stade Rennais, et quand elle n’est pas sur le terrain, j’estime que je dois faire des choix. Les 20 joueurs qui étaient là à Toulouse étaient les plus performants. Mais dès le lendemain c’était rouvert à la compétition, et jusqu’à demain on verra qui sera le plus compétitif pour jouer face à Strasbourg, un match qui sera très difficile. Il faudra être à 200 % dans l’engagement et montrer de la personnalité comme à Toulouse. »

Quant à une éventuelle discussion avec les deux joueurs : « Non, parce que j’estime que je n’entraîne pas pour motiver des joueurs à jouer au football et à s’entraîner. J’entraîne pour faire de cette équipe la meilleure version d’elle-même. Mon travail, c’est de discuter avec les joueurs quand ils ont un véritable problème. J’attends un meilleur investissement, comme je le vois depuis hier et encore aujourd’hui. On verra demain et ensuite on fera des choix. »

Dimanche, contre Strasbourg, le Stade Rennais jouera peut-être plus qu’un simple match. Pour Habib Beye, il s’agira surtout de retrouver un élan collectif et une unité de vestiaire, avant de penser à son propre avenir.

Tous propos rapportés par Ouest-France et RMC Sport.