Stade Rennais : un coach bien connu de Ligue 1 pour remplacer Habib Beye ?

Si Habib Beye venait à être limogé, un nouveau nom a été associé au Stade Rennais pour prendre place sur le banc.

Alors que le Stade Rennais traverse une période délicate, la question d’un possible changement sur le banc commence à circuler, même si Arnaud Pouille a confirmé Habib Beye en poste. Malgré tout, plusieurs noms sont déjà sortis pour prendre la succession de l’ancien joueur de l’OM (Blanc, Clement, Tudor). Récemment, un coach bien connu de Ligue 1 a été associé au SRFC.

En effet, Patrick Vieira et le Genoa se sont quittés d’un commun accord après un début de saison difficile en Serie A. Le champion du Monde 98, qui a dirigé 111 matchs de Ligue 1 avec Nice et Strasbourg, a donc paru comme un choix évident pour plusieurs supporters sur X : « On va tellement y avoir droit », « Je Sens bien Patrick Vieira à Rennes si beye saute », « Si Rennes prend Vieira quand ils vont virer beye ».

Vieira, option crédible pour Rennes

Si son passage à Gênes s’est terminé sur un bilan négatif — zéro victoire après neuf journées — son expérience internationale et son passé dans le championnat français pourraient faire office d’option crédible pour le club breton.

Pour l’instant, Habib Beye est toujours présent, mais il faudra tout de même surveiller le match du Stade Rennais ce dimanche contre Strasbourg. Si les résultats ne s’améliorent pas rapidement, il ne fait aucun doute que Beye payera l’addition tôt ou tard…