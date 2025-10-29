Stade Rennais : Laurent Blanc et Igor Tudor en balance pour remplacer Habib Beye ?

Alors qu’Habib Beye joue sa place à Toulouse, ce soir, le SRFC avancerait ses pions sur deux coachs…

Habib Beye a bel et bien décidé d’écarter Ludovic Blas et Seko Fofana pour le déplacement du SRFC à Toulouse, ce soir. Une décision forte, qui confirme qu’il y a bien de gros soucis en Bretagne alors que Beye joue sa tête au Stadium.

Blanc et Tudor sont libres

Pour succéder à Beye, le Belge Philippe Clément fait figure de favori depuis quelques jours déjà. Mais selon Jonathan, suiveur bien informé du SRFC, le club breton pousserait pour s’attacher les services de Laurent Blanc, libre depuis son départ d’Arabie saoudite, et les négociations seraient très avancées. Selon nos informations, le SRFC est également venu aux nouvelles pour Igor Tudor, démis de ses fonctions à la Juventus Turin lundi.