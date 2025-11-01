Ludovic Blas et Seko Fofana étaient absents du déplacement du Stade Rennais mercredi à Toulouse (2-2), écartés par Habib Beye pour investissement insuffisant. Mais derrière cette décision se cachent d’autres motifs d’insatisfaction.

Mercredi soir, pour la 10e journée de Ligue 1 à Toulouse, Ludovic Blas et Seko Fofana étaient absents du groupe rennais. Habib Beye a décidé de les laisser à Rennes, une décision qu’il a justifiée après le match par un manque d’investissement entre le revers contre Nice (1-2) et la rencontre toulousaine.

« Quand j’estime que c’est une logique d’investissement, je fais des choix et les vingt à Toulouse étaient les plus performants », a-t-il insisté hier en conférence de presse. Mais est-ce simplement un problème d’implication à l’entraînement ou quelque chose de plus profond avec ces deux joueurs ? Selon L’Équipe, la situation pourrait également révéler des tensions avec le président Arnaud Pouille, avec qui la relation n’a jamais été complètement harmonieuse depuis janvier. Pouille avait notamment contribué à l’arrivée de Fofana, qui partage le même agent que Blas et Brice Samba.

Blas et Fofana recadrés et dans l’incompréhension ?

Sur le plan sportif, Blas avait joué 90 minutes contre Nice mais de manière plus discrète. Toujours d’après L’Équipe, Beye l’aurait même repris sur le bord du terrain pour une action où il n’avait pas joué le ballon alors qu’il était hors-jeu. Fofana, quant à lui, a exprimé certaines difficultés dans un positionnement de milieu offensif gauche dans le 4-4-2, malgré son but contre l’AJA. Ses griefs n’auraient pas été bien pris par son coach…

Pour Toulouse, Beye a opté pour un schéma à trois axiaux, écartant Blas et Fofana. Leur retour en équipe première n’est pas assuré demain contre le RCStrasbourg (15h), surtout en tant que titulaires. Avec six matchs consécutifs sans succès du Stade Rennais, il faudra encore faire des choix forts.