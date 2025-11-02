FC Nantes : Lopes se troue, les offensifs inoffensifs… les notes des Canaris face à Metz
Stade Rennais : Lepaul parle de déclic mais ignore Beye

Estéban Lepaul remerciant les supporters rennais avec le ballon du match sous les bras.
Raphaël Nouet
2 novembre 2025

Héros du match contre Strasbourg (4-1) avec son triplé, Estéban Lepaul pense que le Stade Rennais est reparti de l’avant. Mais interrogé sur l’avenir d’Habib Beye, il a botté en touche…

Le Stade Rennais avait besoin d’une victoire, ce dimanche contre Strasbourg. Après cinq nuls et une défaite, Estéban Lepaul lui a offert trois points vitaux grâce à autant de buts. Reparti avec le ballon du match, que tous ses coéquipiers lui ont dédicacé, l’attaquant arrivé d’Angers cet été a été interviewé par Ligue 1+. Il a donné les recettes de ce succès surprenant face au Racing (4-1).

« Il va falloir que ce soit notre match référence »

« Même si on faisait de bons matches, on n’arrivait pas à garder les résultats. Ce soir, on y est parvenus avec l’appui du public. Ca a été un très beau match de notre part et je suis très content. Le maître-mot, c’était de ne pas descendre le bloc après avoir fait le plus dur. Avant le match, on a répété qu’il fallait ouvrir le score, ne pas baisser d’intensité et continuer à jouer haut. A Toulouse, c’était un scénario qu’on connaissait. Donc ça n’a rien changé à notre préparation. On sait qu’on réussit bien face aux grosses équipes à domicile, on gardait confiance en nos moyens. »

En revanche, quand les journalistes lui ont demandé si ce succès allait offrir du sursis à son entraîneur, Habib Beye, il a botté en touche : « Il va falloir que ce soit notre match référence. On va s’appuyer sur cette rencontre pour préparer notre déplacement à Paris vendredi pour y affronter le PFC ». Pendant la partie, les fois où Beye se rapprochait de Lepaul pour lui donner des consignes, il ne semblait pas y avoir une grande entente entre les deux…

