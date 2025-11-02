Porté par un grand Estéban Lepaul, auteur d’un triplé, le Stade Rennais a cartonné le RC Strasbourg (4-1). Mais il ne doit son succès qu’à l’incroyable manque de réussite des Alsaciens.

Le Stade Rennais a mis un terme à sa série de six matches sans victoire (cinq nuls, une défaite) en écrasant le RC Strasbourg (4-1) cet après-midi au Roazhon Park. La conséquence première de ce carton, c’est qu’Habib Beye s’offre du suris, lui qui était sur la sellette. Si l’on ne s’en tient qu’au score, cette victoire sur l’une des meilleures équipes de L1 est la preuve que le SRFC peut voir haut. Mais si l’on regarde de plus près les statistiques ou si l’on s’attarde sur la manière, on constate que les problèmes des Bretons et de leur coach sont loin d’être résolus !

C’est Strasbourg qui a perdu, pas Rennes qui a gagné

Au niveau des statistiques, le Racing a eu plus de 60% de possession de balle sur la rencontre. Mais cela peut s’expliquer par le fait qu’il a couru après le score dès la 9e minute et le premier but d’Estéban Lepaul, auteur d’un triplé. Mais ce qui a vraiment sauté aux yeux lors de cette partie, c’est le manque de réussite des Alsaciens dans le dernier geste. C’est bien simple, à l’exception de la réduction du score de Nanasi à la 77e, les Strasbourgeois ont systématiquement fait le mauvais choix au moment de centrer ou de frapper ! Avec un soupçon de réussite aujourd’hui, ils seraient repartis de Bretagne avec les trois points.

Alors, oui, le Stade Rennais a gagné, grâce à un Lepaul intenable (buts aux 9e, 48e, 60e), un Meïté excellent (but à la 35e) et une triplette Cissé-Rongier-Camara performante au milieu. Certaines de ses actions ont été très bien construites, de même que des ressorties de balle. Mais ses lacunes défensives sont toujours présentes et il a toujours autant de mal face aux équipes qui le mettent sous pression. Habib Beye a obtenu du répit mais il lui reste beaucoup de travail avant d’espérer voir son SRFC remonter au classement. Le déplacement à Paris vendredi prochain permettra de savoir si ce succès contre le RCSA est le début d’une renaissance ou une victoire en trompe-l’œil…