Stade Rennais : un absent de taille dans le groupe pour Strasbourg

Habib Beye a réservé une surprise avant la réception du RC Strasbourg. Deux joueurs récemment écartés font leur grand retour dans le groupe, tandis qu’un cadre défensif manque à l’appel.

Le Stade Rennais affronte Strasbourg ce dimanche (15h) avec un groupe légèrement remanié par Habib Beye. Et la principale nouvelle concerne le retour de deux cadres : Seko Fofana et Ludovic Blas. Mis à l’écart lors du déplacement à Toulouse (2-2), les deux milieux de terrain réintègrent finalement le groupe pour ce choc capital à domicile.

Une décision forte du coach rennais, visiblement désireux de relancer une dynamique positive après plusieurs résultats frustrants. En revanche, Alidu Seidu, malade, est forfait pour cette rencontre, un coup dur pour la défense bretonne.

Avec Fofana et Blas de retour, le Stade Rennais retrouve deux armes majeures pour tenter de renouer avec la victoire et offrir un peu d’air à Habib Beye, toujours sous pression après un début de saison des plus agités.