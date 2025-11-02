RC Lens Mercato : une affaire en or se profile à l’Inter Milan en janvier !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Stade Rennais : un absent de taille dans le groupe pour Strasbourg

Ludovic Blas (Stade Rennais)
Bastien Aubert
2 novembre 2025

Habib Beye a réservé une surprise avant la réception du RC Strasbourg. Deux joueurs récemment écartés font leur grand retour dans le groupe, tandis qu’un cadre défensif manque à l’appel.

Le Stade Rennais affronte Strasbourg ce dimanche (15h) avec un groupe légèrement remanié par Habib Beye. Et la principale nouvelle concerne le retour de deux cadres : Seko Fofana et Ludovic Blas. Mis à l’écart lors du déplacement à Toulouse (2-2), les deux milieux de terrain réintègrent finalement le groupe pour ce choc capital à domicile.

Une décision forte du coach rennais, visiblement désireux de relancer une dynamique positive après plusieurs résultats frustrants. En revanche, Alidu Seidu, malade, est forfait pour cette rencontre, un coup dur pour la défense bretonne.

Avec Fofana et Blas de retour, le Stade Rennais retrouve deux armes majeures pour tenter de renouer avec la victoire et offrir un peu d’air à Habib Beye, toujours sous pression après un début de saison des plus agités.

Ligue 1RC StrasbourgStade Rennais
#AVANT-MATCH

Les plus lus

Andy Diouf (Inter Milan)
Mercato...

RC Lens Mercato : une affaire en or se profile à l’Inter Milan en janvier !

Par Bastien Aubert
Joao Ferreira (ASSE)
ASSE...

ASSE : le coupable de la débâcle face au Red Star est identifié, changement radical à Troyes ?

Par Bastien Aubert
Robert Lewandowski (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : deux retours XXL pour Hansi Flick avant Elche

Par Bastien Aubert
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

OM, OL Mercato : Xabi Alonso chamboule tout pour l’avenir d’Endrick au Real Madrid !

Par Bastien Aubert
Harry Kane (Bayern Munich)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Deco craque pour un buteur de classe mondiale très bientôt à Paris !

Par Bastien Aubert
Neal Maupay (OM)
OM...

OM : un buteur inattendu marque des points sous le nez de De Zerbi 

Par Bastien Aubert
Ludovic Blas (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : un absent de taille dans le groupe pour Strasbourg

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : énorme rebondissement dans le dossier Beye ! 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Aj Auxerre...

OM : De Zerbi a dégoupillé à Auxerre, les insultes ont fusé après le match ! 

Par Bastien Aubert
Malang Sarr (RC Lens)
Ligue 1...

Revue de presse : Haise tend la main à Clauss à Nice, Sarr de retour en grâce à Lens ?

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Metz...

FC Nantes : deux mauvaises nouvelles tombent avant le FC Metz   

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Romain Molina dévoile une première tendance forte pour cet hiver

Par Bastien Aubert
La joie de l'OM à Auxerre
Aj Auxerre...

OM : après Aguerd, un nouveau titulaire blessé à Auxerre !

Par Bastien Aubert
Vinicius Junior (Real Madrid)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Vinicius fait profil bas au Real Madrid, des renforts au FC Barcelone !

Par Bastien Aubert
Bahmed Deuff (FC Nantes)
FC Metz...

FC Nantes – FC Metz : un gros doute et deux énormes surprises dans le onze de Luis Castro ! 

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais – RC Strasbourg : on sait si Beye va titulariser Blas et Fofana

Par Bastien Aubert
Ousmane Dembélé (PSG)
Ligue 1...

PSG : Dembélé vend la mèche sur son état de santé très inquiétant, son avenir en danger ?

Par Bastien Aubert
Florian Tardieu (ASSE)
ASSE...

ASSE : Tardieu lâche une petite bombe après la claque au Red Star, Horneland ciblé ? 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Aj Auxerre...

OM : De Zerbi se justifie sur son onze à Auxerre et annonce 2 bonnes nouvelles avant l’Atalanta

Par Bastien Aubert
Davitashvili en action lors de Red Star-ASSE.
ASSE...

Ferreira et Annan à la rue, Davitashvili frustrant… les notes de l’ASSE face au Red Star

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick claque la porte du vestiaire au nez de Lamine Yamal et Nicki Nicole !

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : la défaite contre le Red Star, Eirik Horneland n’en revient pas !

Par William Tertrin
Le Real Madrid cartonne Valence 4-0, Kylian Mbappé régale encore (vidéo)
Liga...

Le Real Madrid cartonne Valence 4-0, Kylian Mbappé régale encore (vidéo)

Par William Tertrin
L’OM se relance à Auxerre et reprend la deuxième place de Ligue 1… les notes des Marseillais
Ligue 1...

L’OM se relance à Auxerre et reprend la deuxième place de Ligue 1… les notes des Marseillais

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet