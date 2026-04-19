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Stade Rennais : un coéquipier de Lepaul prêt à lui voler la vedette à Strasbourg ! 

Par Bastien Aubert - 19 Avr 2026, 13:20
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Mousa Al-Tamari (Stade Rennais)

Si le RC Strasbourg est la victime préférée d’Esteban Lepaul chez les professionnels, un coéquipier du Stade Rennais pourrait lui chiper la vedette à la Meinau.

Le Stade Rennais se déplace à la Meinau (17h15) avec une ambition claire : poursuivre sa dynamique positive et frapper un grand coup à Strasbourg. Si Esteban Lepaul adore jouer contre le RCSA, un autre joueur pourrait bien lui voler la lumière : Mousa Al-Tamari.

Un joueur décisif dans les bons résultats rennais

Les chiffres parlent pour lui. À chaque fois que le joueur jordanien a été décisif cette saison avec le Stade Rennais, le bilan est impressionnant : 10 victoires et 1 match nul en 11 rencontres. Une statistique qui en dit long sur son impact dans le jeu offensif rennais.

Que ce soit par le but ou la passe décisive, Al-Tamari semble avoir un effet direct sur les performances de son équipe. La seule exception reste un match nul accroché à Toulouse (2-2), mais sans défaite à la clé. Autrement dit, son influence est directement corrélée aux bons résultats du Stade Rennais.

Un duel interne à distance avec Lepaul

De son côté, Esteban Lepaul reste une arme offensive importante dans certains contextes, notamment face au RC Strasbourg, un adversaire qu’il apprécie particulièrement depuis ses débuts chez les professionnels. Mais dans ce match à la Meinau, la hiérarchie offensive pourrait être bousculée.

Entre efficacité, forme du moment et impact statistique, Al-Tamari apparaît comme un facteur X capable de faire basculer la rencontre. Au-delà des individualités, le Stade Rennais vise surtout la continuité dans ses performances à l’extérieur et doubler pourquoi pas l’OM au classement. Une victoire en Alsace suffirait. 

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)

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