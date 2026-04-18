Après le départ de Jérémy Jacquet à Liverpool cet été, un autre joueur du Stade Rennais pourrait lui emboiter le pas au mercato… avant de voir Esteban Lepaul filier lui aussi ?

Le Stade Rennais pourrait bien voir un nouveau talent lui échapper cet été. Après le départ annoncé de Jérémy Jacquet cet été et les bruits insistants autour d’Esteban Lepaul, un autre jeune prometteur attire déjà les convoitises des plus grands clubs européens : Abdelhamid Ait Boudlal (20 ans).

Dortmund passe à l’attaque

Selon Africafoot, le Borussia Dortmund a pris une longueur d’avance dans ce dossier brûlant. Le club allemand, reconnu pour son expertise dans le développement des jeunes talents, voit en Abdelhamid Ait Boudlal un projet à fort potentiel. Une stratégie parfaitement cohérente avec l’ADN du club, qui mise régulièrement sur des profils jeunes pour les faire exploser au plus haut niveau. Mais Dortmund est loin d’être seul sur le coup.

Liverpool, encore lui, suit également de près le défenseur marocain, notamment depuis ses performances remarquées lors de la Coupe du monde U17. De son côté, l’Ajax Amsterdam reste fidèle à sa politique de recrutement ciblé en Afrique, tandis que le RB Leipzig apprécie son profil athlétique et sa qualité de relance. Formé à l’Académie Mohammed VI, Ait Boudlal est aujourd’hui considéré comme l’un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération. Son profil moderne, capable d’allier solidité défensive et qualité technique, séduit logiquement les recruteurs européens.

Le Stade Rennais tente son va-tout

Du côté du Stade Rennais, on anticipe déjà une offensive estivale. Le club breton souhaite prolonger son joueur au-delà de 2028 afin de garder la main dans les négociations et éviter un départ précipité. Après le cas Jérémy Jacquet, Rennes pourrait donc être confronté à un nouveau départ précoce d’un jeune talent.

Un phénomène devenu presque habituel pour un club reconnu pour la qualité de sa formation. Dans un marché où la Bundesliga et la Premier League se montrent de plus en plus agressives, le dossier Ait Boudlal s’annonce comme l’un des plus chauds de l’été. Et une chose est sûre : le Stade Rennais va devoir se battre pour ne pas voir un nouveau joyau filer entre ses doigts.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)