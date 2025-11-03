OL, RC Lens, Stade Rennais, LOSC : ils sont dans l’équipe type de la 10e journée de L1

Ce lundi matin, il est déjà l’heure de se pencher sur l’équipe type de la 11e journée de Ligue 1 imaginée par le quotidien L’Équipe.

Auteur d’un triplé retentissant contre le RC Strasbourg (4-1), Esteban Lepaul a non seulement sauvé la tête d’habib Beye mais il a obtenu un 9 et une place de choix dans l’équipe type de cette 11e journée de Ligue 1. Son coach et ses compères du Stade Rennais Valentin Rongier, Mousa Al-Tamari, Kader Meïté et Aït-Boudlal sont également présents.

Bouaddi récompensé au LOSC

Si Dominik Greif a fait bonne garde dans les buts de l’OL à Brest (1-0), Sanson Baidoo a livré un nouveau gros match lors de la victoire du RC Lens à Bollaert devant le FC Lorient (2-0). Décisif avec le LOSC hier devant Angers (1-0) et auteur d’un excellent début de saison au milieu, le prodige marocain Ayyoub Bouaddi mérite amplement sa place dans ce onze prestigieux.