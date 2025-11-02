Si le RC Lens a largement dominé Lorient (3-0) ce dimanche, il a connu un trou d’air en début de seconde période. Chose que Pierre Sage explique facilement.

Depuis le début de la saison, le RC Lens est capable d’alterner des phases séduisantes et d’autres beaucoup plus laborieuses au cours d’un même match. Cela s’est encore produit ce dimanche contre Lorient (3-0). Les Sang et Or ont été dominés en début de seconde période et auraient pu voir les Merlus revenir à 1-1 si Bamba n’avait pas tiré son pénalty sur le poteau de Risser. Après ce tournant, ils ont repris leurs esprits et inscrit deux autres buts. Interrogé par Lensois.com sur cette incapacité à être régulier au cours d’une même rencontre, Pierre Sage a expliqué pourquoi c’était normal. Et pourquoi ça devrait changer au fil du temps…

« On est encore une équipe en construction »

« C’est difficile de pointer du doigt, d’avoir une causalité linéaire à ces choses-là. Le premier aspect, c’est qu’on est encore une équipe en construction, car beaucoup de joueurs ne jouaient pas ensemble depuis le début de la saison. C’est ce qui fait que nos matches ne sont pas parfaits sur 90 minutes. Le 2e aspect, c’est que ce qu’il s’est passé mercredi est encore dans les têtes. Le fait d’avoir été blessés comme ça nous a, je pense, fait replonger dans ce scénario. Le début de seconde période, c’est un peu comme si on l’avait joué à Saint-Symphorien. »

« La grande difficulté de ce sport, c’est qu’il est difficile de gagner, de bien jouer pour gagner et de bien jouer dans la durée pour gagner beaucoup. C’est sans cesse remis en cause, en étant opposé à des adversaires toujours différents. Il faut donc de la flexibilité pour s’adapter à plusieurs contextes. Il y a aussi des histoires communes, des expériences positives et négatives qui jalonnent le parcours, qui nous plongent parfois dans ce qu’il ne faut pas faire ou, au contraire, nous permettent de très bien jouer par moments. C’est pour ça que c’est passionnant. »