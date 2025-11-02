RC Lens Mercato : une affaire en or se profile à l’Inter Milan en janvier !

Recruté 25 millions d’euros par l’Inter Milan cet été, Andy Diouf (22 ans) vit un début d’aventure cauchemardesque en Italie. À peine arrivé, l’ancien milieu du RC Lens pourrait déjà être prié de faire ses valises cet hiver et ainsi rapporter gros au club artésien…

C’est un transfert qui pourrait tourner court. Parti du RC Lens cet été contre un chèque de 25 millions d’euros, Andy Diouf ne s’est toujours pas imposé à l’Inter Milan. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain de 22 ans pourrait déjà quitter le club lombard lors du mercato hivernal.

Avec seulement 26 minutes de jeu depuis le début de la saison, Diouf n’entre visiblement pas dans les plans de Cristian Chivu. Son adaptation est jugée compliquée, et son manque de rythme inquiète déjà les dirigeants intéristes, pourtant séduits par son profil à la récupération lorsqu’il évoluait au RC Lens.

Des clubs de Serie A et de Bundesliga surveilleraient sa situation de près, dans l’espoir de relancer le joueur dès janvier. Pour le RC Lens, qui avait négocié un pourcentage à la revente, un départ rapide serait un coup de théâtre… mais aussi une occasion de retomber sur ses pattes financièrement.