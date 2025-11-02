RC Lens : Will Still sur le marché et bientôt de retour en Ligue 1 ?

Battu à domicile par Preston North End (0-2) samedi, Southampton a annoncé le renvoi de Will Still, quatre mois seulement après son arrivée.

Seulement deux victoires en treize matches, une série de cinq matches sans succès, une place de 21e sur 24 en Championship… Southampton a décidé de se séparer de Will Still, quatre mois seulement après l’avoir recruté. L’entraîneur belge, qui rêvait d’exercer en Angleterre, pays dont ses parents sont originaires et où vit sa compagne, a connu une première expérience catastrophique.

Un candidat pour Rennes ?

Après ce passage raté chez les Saints, sa cote en Angleterre ne doit pas être bonne. Son avenir professionnel pourrait donc se situer en France, où il a laissé un très bon souvenir au Stade de Reims et un plus mitigé au RC Lens. Des bancs devraient prochainement se libérer, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. On pense notamment au Stade Rennais, où Habib Beye reste en sursis malgré le bon résultat contre Strasbourg (4-1). Ou encore à l’AS Saint-Etienne, où Eirik Horneland serait sur la sellette.

Après des débuts très intéressants au Stade de Reims, Will Still connaît des expériences compliquées. Au RC Lens, il a pâti de la vente de nombreux joueurs clés et n’a pas eu le temps de mettre en place son jeu puisqu’il est parti au bout d’un an. Et à Southampton, il n’a eu que quatre mois.