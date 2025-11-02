Un média annonce que la direction de l’ASSE commencerait à se poser des questions concernant Eirik Horneland et que les prochains résultats seront décisifs pour son avenir.

Ce dimanche soir, le compte X Transfert Radar annonce que « Eirik Horneland commence à agacer en interne du côté de Saint-Etienne » et que « les prochains résultats de l’ASSE pourraient avoir raison du coach norvégien, qui a désormais la pression du côté du Forez ». Il ajoute : « Les dirigeants stéphanois vont organiser une réunion cette semaine afin de remobiliser les troupes ».

Des Verts décevants dans le jeu et au niveau des résultats

Info ou intox ? Ce qui est certain, c’est que le crédit d’Eirik Horneland est forcément entamé par les dernières contre-performances des Verts, que ce soit le 0-4 à Annecy ou le 1-2 sur la pelouse du Red Star samedi soir. Présentée comme l’ogre de la Ligue 2, l’AS Saint-Etienne n’assume pas ce statut sur le terrain puisqu’après 13 journées, elle pointe en 3e position, à quatre points de Troyes, qui jouera contre Pau demain soir. Et il n’y a pas qu’au niveau des résultats que l’ASSE déçoit. Dans le jeu, c’est également très compliqué.

Samedi soir, après la défaite à Saint-Ouen, Eirik Horneland est apparu sans solution devant les carences défensives de son équipe mais aussi son irrégularité. Il serait donc normal que les dirigeants stéphanois se posent des questions au sujet de leur entraîneur…