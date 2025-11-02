Après une prestation décevante face au Red Star (1-2), Irvin Cardona ne mâche pas ses mots. Selon l’attaquant stéphanois, le manque d’engagement et de justesse a coûté cher à l’ASSE, mais le groupe garde confiance pour la suite.

La frustration est palpable à Saint-Étienne. Après un match où les Verts ont peiné à rentrer dans la partie face au Red Star (1-2), Irvin Cardona pointe du doigt les failles collectives. « On a manqué d’engagement, un peu comme à Annecy. On a fait une mauvaise entame, sans rythme, sans agressivité. Heureusement, Gauthier (Larsonneur) nous sort le penalty et nous garde dans le match », a-t-il confié en zone mixte.

L’attaquant de l’ASSE ne se contente pas de critiquer : il analyse aussi les causes de la contre-performance. « On revient au score, mais il a manqué quelque chose dans l’attitude et la justesse. Sur le terrain, on ne calcule pas. On essaie simplement d’appliquer ce qu’on travaille à l’entraînement : les pressings, les bons déplacements, les enchaînements. Par moments, on n’y arrive pas. »

« Ce n’est pas inquiétant, la saison est longue »

Malgré cette prestation en demi-teinte, Cardona reste confiant pour l’avenir. « Ce n’est pas inquiétant, la saison est longue. On sait ce qu’on vaut, on sait ce qu’on doit corriger. Aujourd’hui, on est passés à travers, mais l’essentiel, c’est de vite se remettre au travail et de repartir de l’avant. »

Pour l’ASSE, le message est clair : il faudra corriger le tir rapidement et retrouver engagement et rythme pour rester dans la course, mais l’état d’esprit du groupe semble intact.